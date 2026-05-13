1000 yıllık Endülüs Camii: Almonaster la Real
İslam'ın batı dünyasındaki en güzel temsillerinden olan Endülüs, sadece bir yapılar topluluğu değil aynı zamanda karanlıkta kalan Avrupa'ya ışığı gösteren bir kültürel merkezdi. Avrupa'da başta kanalizasyon, aydınlatma, temizlik ve şehircilik sistemleri olmak üzere Endülüs'te başlamıştı. 10 asır önce III. Abdurrahman döneminde, Hulvea şehrinde inşa edilen Almonaster la Real Camii, Avrupa'da ayakta kalan en eski ibadethanelerden biri.
◾ Doğudan gelen ışığın batıdaki seçkin yansıması olan Endülüs, asırlar boyunca bir medeniyet ve sanat merkezi olarak var oldu. O ışığın parıltıları günümüzde de etkisini göstermekte.
◾ Endülüs mirasının on asırdır yaşayan nişanelerinden Almonaster la Real Cami, 10. yüzyılda inşa edilmiş bir ibadethane ve toplanma merkezi idi.
◾ Endülüs'ün en parlak devri olarak adlandırılan III. Abdurrahman döneminde inşa edilen Almonaster la Real Camii esasında bir muhitin ismi.
◾ Arapça "el-Manastır" ve İspanyolca "real" kelimelerinden oluşan isim günümüz Türkçesi ile "Kraliyet Manastırı" anlamını taşımakta.
◾ İbadethane, İspanya'da bin yıldan fazla bir süre önce tasarlandığı haliyle günümüze kadar ulaşan, bu tarzdaki tek kırsal cami olma özelliğine de sahip.
◾ Dört asır boyunca Müslümanların idare ettiği cami ve muhit 13. yüzyılda Reconquista düşüncesi etrafında Hrsitiyanlar tarafından ele geçirildi.
Reconquista nedir?
Yeniden doğuş anlamına gelen Reconquista, İber Yarımadası'ndan Müslümanların sürülmesini ifade eder.
◾ Bu süre zarfında abidevi duruşu, konumu ve güzelliği sebebiyle Katolikler tarafından ciddi şekilde tahribata uğrayan Almonaster la Real Camii günümüzde Müslüman Endülüs'ün en güzel izlerinden biri...
◾ İspanya'nın güneyindeki Huelva şehrine bağlı olan Almonaster la Real mahallesinin hakim tepesine inşa edilen cami, bu yönü ile şehirciliğin merkezindeki bir ibadethane olma yönünü göstermekte.
◾ Yapı, Orta Çağ'da zulmü ile nam salan Katolik İspanyol Kraliyeti döneminde adından da anlaşılacağı üzere bölge için merkezi ve önemli büyük bir manastıra çevrildi.
◾ Cami bu süreçte ciddi ve planlı şekilde tahribata uğradı. Yapının inşasında kullanılan Roma, Vizigot taşları ve Emevi sütunları kasten kesildi.