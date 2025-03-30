10 Ayet ile Namazın Fazileti
Namaz kılmak, Allah'ın bir emridir ve buluğ çağına erişen herkese farzdır. Namaz, her kulu cennete götüren bir ibadettir. Namaz kılarak Allah'ın sevgisi, sevabı elde edilir. Namaz, kulun affına vesile olur. Sizlere namazın fazileti hakkında 10 ayet derledik.
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"Bir zamanlar biz İsrâiloğulları'ndan, "Yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz; ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin" diyerek söz almıştık. Sonra, içinizden küçük bir kesim dışında, sözünüzden döndünüz; hâlâ da sırt çevirmektesiniz."
Bakara Suresi 83. Ayet
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"O zaman biz Kâbe'yi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrâhim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrâhim ve İsmâil'e de, "Tavaf edecekler için, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun" diye tâlimat verdik."
Bakara Suresi 125. Ayet
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"Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır."
Bakara Suresi 153. Ayet
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"Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır."
Bakara Suresi 177. Ayet
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"Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın, huşû içinde Allah'ın huzurunda durun."
Bakara Suresi 238. Ayet