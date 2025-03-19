10 Ayet ile Güvenilir Olmanın Önemi
Peygamberlerin hayatı incelendiği zaman iki özelliğin ne kadar önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Bunlar, dürüstlük ve güvenilir olmaktır. Bu vasıflar vahyin muhatabı olan tüm elçilerde bulunur ve müminlerin temel vasfıdır. Sizlere güvenilir olmanın önemi hakkında Kur'an-ı Kerim'den 10 ayet derledik.
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Andolsun ki Allah İsrâiloğulları'ndan söz almıştı. Onlardan on iki de nakîb (temsilci) göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti:
"Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekâtı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkâr ederse kesinlikle doğru yoldan sapmış olur."
Mâide Suresi – 12. Ayet
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"Size rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim."
A'râf Suresi – 68. Ayet
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"Görmezler mi ki, çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz (Mekke'yi) güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır! Hâlâ asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler?"
Ankebût Suresi – 67. Ayet
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"Andolsun, kendilerinden önce biz, Firavun'un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara: Allah'ın kulları! Bana gelin! Çünkü ben size (gönderilmiş) güvenilir bir resûlüm diye (davette bulunan) şerefli bir elçi gelmişti."
Duhân Suresi - 18. Ayet
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"(Elçi) orada saygın ve güvenilirdir."
Tekvir Suresi - 21. Ayet