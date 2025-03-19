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10 Ayet ile Güvenilir Olmanın Önemi

Yayınlanma Tarihi: Mart 19, 2025 10:20 Güncelleme Tarihi: Mart 20, 2025 08:17

Peygamberlerin hayatı incelendiği zaman iki özelliğin ne kadar önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Bunlar, dürüstlük ve güvenilir olmaktır. Bu vasıflar vahyin muhatabı olan tüm elçilerde bulunur ve müminlerin temel vasfıdır. Sizlere güvenilir olmanın önemi hakkında Kur'an-ı Kerim'den 10 ayet derledik.

1/10

Andolsun ki Allah İsrâiloğulları'ndan söz almıştı. Onlardan on iki de nakîb (temsilci) göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti:

"Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekâtı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkâr ederse kesinlikle doğru yoldan sapmış olur."

Mâide Suresi – 12. Ayet

MEHMET DİNÇ'TEN "GÜZEL AHLAK" ÜZERİNE SATIRLAR

2/10

"Size rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim."

A'râf Suresi – 68. Ayet

MEHMET DİNÇ'İN KALEMİNDEN HAYATA DAİR CÜMLELER

3/10

"Görmezler mi ki, çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz (Mekke'yi) güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır! Hâlâ asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler?"

Ankebût Suresi – 67. Ayet

PSİKOLOJİK OLARAK GÜÇLÜ OLMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

4/10

"Andolsun, kendilerinden önce biz, Firavun'un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara: Allah'ın kulları! Bana gelin! Çünkü ben size (gönderilmiş) güvenilir bir resûlüm diye (davette bulunan) şerefli bir elçi gelmişti."

Duhân Suresi - 18. Ayet

MEHMET DİNÇ'İN KALEMİNDEN İRADEYİ EĞİTMEK

5/10

"(Elçi) orada saygın ve güvenilirdir."

Tekvir Suresi - 21. Ayet

İYİLİKLERDEN VAZGEÇMEDİĞİMİZ SÜRECE KAYBETMEYECEĞİZ

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