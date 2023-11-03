"Türk Devri" buluşmasında öne çıkanlar
Kazakistan'ın ev sahipliğini yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. Zirvesi'nde, gündem oldukça yoğundu. Başta Gazze'de yaşananlara değinilen buluşmada alfabeden yüksek öğrenime, ekonomiden ve ulaşıma kadar pek çok mesele üzerinde duruldu. Ayrıca
Türkiye Yüzyılı senesinde, "Türk Devri"nin başladığı sinyalleri çok net verilmiş oldu. İşte, Türk dünyasının buluştuğu zirvede öne çıkanlar...
Giriş Tarihi: 03.11.2023
12:39
Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
14:47
"TÜRK DEVRİ" BAŞLIYOR
🔹 Türk Devletleri Teşkilatı bugün
Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplandı. Dünyanın yükselen gücü TDT üyeleri, olduğu bu seneyi, Türkiye Yüzyılı'nın "Türk Devri" olarak belirledi.
🔹 Kazakistan'ın ev sahipliğini yaptığı toplantı, teşkilatın
10. buluşması olarak kayıtlara geçti.
2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti
📍 KAZAKİSTAN, ASTANA
🔹 Kazakistan'ın başkenti
Astana, ülkenin kuzeyinde, Akmola Eyaleti'nde bulunan İşim Nehri'nin kıyısında yer alır. 1998 yılına kadar ülkenin baş şehri Almatı'yken nüfusun çoğunlu güneye yığılmasın diye başkent Almatı'dan bu bölgeye taşınır.
🔹 Başkent Astana,
Kazakistan'ın en büyük şehri kabul edilen Almatı ile birlikte statüsünü kazanmıştır. "doğrudan yönetilen cumhuriyet şehri"
Orta Asya değil Türkistan
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NIN KURULMASI
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Türk Devletleri Teşkilatı, Türk devletleri arasındaki kapsamlı iş birliğini hedefleyen ve bu amaç uğrayana 2009 yılında kurulan uluslarası topluluktur.
🔹 Eski adıyla
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi veya Türk Konseyi'nin Türk dünyasından pek çok devletin katılımıyla bir araya gelmiştir.
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ÜYELER VE GÖZLEMCİLER
🔹 Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu üyeleri arasında,
Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan yer alır. 8 Ekim 2019 yılında Bakü merkezli olarak gerçekleştirilen 7. Zirve'de Özbekistan, TDT'ye tam üye olarak katılır.
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2018 yılının eylül ayında, Kırgızistan'ın Cholpon-Ata şehrinde düzenlenen 6. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne Macaristan, gözlemci olarak dahil olur.
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Türkmenistan ise 2021'in kasım ayında, İstanbul'da düzenlenen 8. zirvede gözlemci üye statüsü kazanır. Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Semerkant'ta düzenlenen 9. zirve sırasında sırasında gözlemci olarak kabul edilir.
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10. TÜRK TEŞKİLATI ZİRVESİ
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Astana'da gerçekleşen zirvede ana konu, Gazze'de yaşananlardı. Başta Türk dünyası olmak üzere tüm dünyada kalıcı barışın hedeflendiği dile getirildi.
🔹 Diğer bir yandan
Gazze'de, 7 ekim itibariyle yaşananları açıklayacak bir kavramın olmadığı ve yaklaşık 28 gündür yaşananların bir insanlık suçu olduğu açıklandı.
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Gazze'de hastaneler, okullar, camiler ve mülteci kamplarının bombalanması ve masum çocukların acımasızca katledilmesi kabul edilemez bir durum olarak konuşuldu.
Yüzyıllardır devam eden Çin zulmü