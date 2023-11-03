"Türk Devri" buluşmasında öne çıkanlar

10. TÜRK TEŞKİLATI ZİRVESİ

🔹 Astana'da gerçekleşen zirvede ana konu, Gazze'de yaşananlardı. Başta Türk dünyası olmak üzere tüm dünyada kalıcı barışın hedeflendiği dile getirildi.

🔹 Diğer bir yandan Gazze'de, 7 ekim itibariyle yaşananları açıklayacak bir kavramın olmadığı ve yaklaşık 28 gündür yaşananların bir insanlık suçu olduğu açıklandı.

🔹 Gazze'de hastaneler, okullar, camiler ve mülteci kamplarının bombalanması ve masum çocukların acımasızca katledilmesi kabul edilemez bir durum olarak konuşuldu.

Yüzyıllardır devam eden Çin zulmü