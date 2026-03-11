Ramazan Sözlüğü

4 /14 Tekne Orucu ne demek?













TEKNE ORUCU

◾ Çocuk kalplerin ilk ibadeti. Küçüklerin büyüklerin dünyasına ilk adımıydı "Tekne Orucu". Tam gün tutamayan çocuklar öğlene kadar sabreder, "tekne"de oruçlarını birleştirirlerdi. Hem oruca alışır hem de o manevi tadı küçük yaşta alırlardı.

◾ Anadolu'da ortaya çıkan eski bir gelenek olan tekne orucu çocukların oruç tutmasını kolaylaştırmak ve İslami bir kimlik kazandırmak amacıyla uygulanan tatlı bir hatıra idi.