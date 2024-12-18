Stratejik Nokta: Golan Tepeleri neden bu kadar önemli?

3 /10 HERMON DAĞI











◼ Topoğrafik olarak bir plato olan bu yerin ortalama yüksekliği 1000 metredir. Bölgede yer alan en yüksek zirve ise 2,236 metre ile Hermon Dağı'dır.

◼ Yüksekliğini anlamanız için "Buradan kuş bakışı baktığınızda Kıbrıs yarımadasını görebilirsimiz" ifadesi sanırım yeterli olacaktır.

Hermon Dağı nerede?

Hermon Dağı, Anti-Lübnan sıradağlarının güney ucunu oluşturan bir dağ kümesidir. Zirvesi Suriye ve Lübnan arasındaki sınırın bir parçasıdır ve Suriye'nin en yüksek noktası kabul edilir.