Orman yangınları neden çıkıyor?

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🔸 Temmuz, ağustos aylarında ise bu yangınlar daha da artıyor. Bu sene saydığımız aylarda; İzmir, Aydın, Antalya, Karabük, Sakarya, Çanakkale, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Balıkesir, Manisa, Bursa, İstanbul, Adıyaman, Hatay gibi şehirlerimizin farklı pek çok ilinde yangınlar tespit edildi.

🔸 Bu saydığımız iller örnek vermek içindi. Tek tek yazmaya kalksak muhtemelen sayfalara sığmaz. Bunu, şöyle izah edebiliriz; 2025 yılında bir günde, 100'ü aşkın yangın haberi geliyor.