Orman yangınları neden çıkıyor?
Yaz ayları geldiğinde bizleri en çok derinden etkileyen meselelerin başında orman yangınları geliyor. Ülkemizin her köşesinde çıkan bu yangınlar o kadar fazlalaştı ki hangi birine, nasıl müdahale edileceği konusu akılları karıştırıyor. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine vatan topraklarımız yanıyor. İşte, tam burada hem vatandaşa hem de yetkililere düşen pek çok sorumluluk var. Peki, Orman yangınları neden çıkıyor? Orman yangınları nasıl önlenir?
🔸 Yaşadığımız yüzyıl beraberinde pek çok dezavantajlı olayları da beraberinde getiriyor. Bunların başında şüphesiz küresel ısınma var. Küresel ısınmanın olumsuz sonuçları bulunuyor.
🔸 Orman yangınları maalesef ki bunlardan biri. Başta dünya olmak üzere ülkemizde bu yangın çemberine girmiş durumda.
🔸 Yaz mevsiminin gelmesiyle sıcaklığın hissedilir derecede arttığı haziran ayında, yurt genelinde hava sıcaklığı 40 derecelere ulaşıyor. Bu da yangın çıkma olasılığını daha da artırıyor.
🔸 Sıcaklığın ormanlarda ve tarımsal bölgelerde yangın riskini artırdığı yurt genelinde, orman altı bitki örtüsünün kuruması ve rüzgarın etkisi alevlerin büyümesine sebep oldu.
🔸 Dünyadaki karasal alanların neredeyse üçte birini kaplayan ormanlar, biyolojik çeşitliliğin de %80'lik kısmına ev sahipliği yapmakta. Bir ağaç yılda ortalama 25 kilo kadar karbondioksit emer ve karşılığında oksijen üretir.
🔸 Dünya üzerinde insanlar; enerji, gıda, ilaç, barınak gibi ihtiyaçların büyük bir kısmını ormandan karşılar. Doğrudan veya dolaysız ormanlar bizim için hayati değer taşıyor. Ağaçlar dünyamızın akciğerleri.
🔸 Temmuz, ağustos aylarında ise bu yangınlar daha da artıyor. Bu sene saydığımız aylarda; İzmir, Aydın, Antalya, Karabük, Sakarya, Çanakkale, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Balıkesir, Manisa, Bursa, İstanbul, Adıyaman, Hatay gibi şehirlerimizin farklı pek çok ilinde yangınlar tespit edildi.
🔸 Bu saydığımız iller örnek vermek içindi. Tek tek yazmaya kalksak muhtemelen sayfalara sığmaz. Bunu, şöyle izah edebiliriz; 2025 yılında bir günde, 100'ü aşkın yangın haberi geliyor.
🔸 Ülkemiz, cennet her köşesiyle ayrı bir güzelliği ayrı bir zenginliğe sahip. Ancak ufak bir bilinçsiz hareket; yıllarca verilen emeği, fedakarlığı yok ediyor.
🔸 26 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında 761 yangın kaydedildi. Bunların birçoğu öyle ufak çaplı yangınlar değil aksine büyüyüp başka illere de sıçrayan büyük çaplı afetler oldu.