Merhametten ve empatiden uzak Çocuk Hakları Günü!

🔸 İnsan hakları diyemeyeceğiz çünkü yapılan açıkça bir katliam. Öyle bir katliam ki bir seneyi geçti ve Amerika ve Batılı yönetimler asla kafalarını Gazze'den tarafı çevirmiyorlar.

🔸 Baksalar da görmüyorlar, görmek ve hissetmek istemiyorlar.

Olur da kalpleri bir nebze olsa merhametin ve acının ne demek olduğunu anlar diye...