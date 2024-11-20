Merhametten ve empatiden uzak Çocuk Hakları Günü!
20 Kasım, Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak ilan edilmişti. Peki, bu hangi çocukların hakkı? Tam 411 gündür Gazze'de masum çocuklar, tüm imkanlardan uzak şekilde yaşam mücadelesi vermekte. Yaşamak, ailesiyle birlikte; temiz, karnı tok bir evde yaşamak, onların da hakkı değil mi? Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayanlar bugün Filistin'de olanları görmüyor, duymuyor, adeta üç maymunu oynuyor. Dünya her geçen saat daha da yaşanılmaz bir hale dönüşüyor...
Giriş Tarihi: 20.11.2024
12:49
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
13:16
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20 Kasım, dünyanın her bir yerinde savaşlardan ötürü yaşam mücadelesi veren çocukların haklarını korumak için Birleşmiş Milletler tarafından "Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni" imzalanarak "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak ilan edilmişti.
🔸 O gün bu sözleşmeyi türlü çıkarları için imzalayanlar bugün
Filistin'de olanları görmüyor, duymuyor, adeta üç maymunu oynuyor. Nasıl bir iki yüzlülük ama!
GAZZE'DE EĞİTİM İMKANLARI YOK EDİLDİ
Gazze'de çocuklar katlediliyor
🔸 İnsan hakları diyemeyeceğiz çünkü yapılan açıkça bir katliam.
Öyle bir katliam ki bir seneyi geçti ve Amerika ve Batılı yönetimler asla kafalarını Gazze'den tarafı çevirmiyorlar.
🔸 Baksalar da görmüyorlar, görmek ve hissetmek istemiyorlar.
Olur da kalpleri bir nebze olsa merhametin ve acının ne demek olduğunu anlar diye...
İsrail ordusu çocukları hedef aldı
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7 Ekim'den beri süregelen toplu katliamlarda çocuklar da vardı, bunu unutmamalıyız. 20 Kasım yani bugünün bir manşeti:
"İsrail ordusu, Gazzeli çocukları hedef almaya devam ediyor"
🔸 Haberin alt başlığı şöyle:
"İsrail ordusu, Gazze kentindeki Sabra semtinde yer alan Abbun ailesinin evine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralananlar Gazze kentindeki El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı."
FİLİSTİN - İSRAİL ÇATIŞMASI'NA DAİR BİLMENİZ GEREKEN KAVRAMLAR
Yaşama Hakları ellerinden alınıyor
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Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde, çocukların haklarına dair birçok husus yer almakta. Ama şimdi Gazze'de, çocukların en temel hakkı olan ellerinden alınmakta. "yaşama hakları"
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'den bu yana 7 Ekim Gazze'de acımasızca katledilen ve yaşama hakkı zalimce ellerinden alınan 20 bini aşkın çocuk var. Ne Birleşmiş Milletler, ne Batı güruhu ne de İsrail'de çocuk haklarını savunan zavallılar (!) 20 Kasım'dan bahsedemezler bile!
🔸 Yaşama adeta savaş açan bu ihlaller, yalnız
Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni değil insan hakları hususunda bütün devletleri ilgilendiriyor. 'ne açıkça aykırılık teşkil ediyor. 1948 İnsan Hakları Beyannamesi
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Gazze'de bugüne kadar 50 bini aşkın canın, hayattan koparıldığı yani canice katlettiği biliniyor. Evet, yapılan açıkça bir suç ve İsrail yönetimi yalnızca yazılı bir uyarı aldı...
ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA GAZZE'DE YAŞANANLAR