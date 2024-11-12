Gazze'de eğitim imkanları yok edildi

◾ Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun saldırılarında 12 bin 61 Filistinli öğrenci yaşamını yitirdi, 19 bin 467'si yaralandı.

◾ Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze'de hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 11 bin 946 olduğu belirtildi.