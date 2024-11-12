Gazze'de eğitim imkanları yok edildi
13 aydır tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de, Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. İşgalci İsrail'in gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri, uluslararası hukuka alenen aykırı. Ama bu durum saldırıları bitirmiyor. Aksine işgalciler her geçen gün saldırıların şiddetini artırıyor. 7 Ekim 2023'den bu yana siyonistlerin saldırıları sonucunda Gazze'de 12 bindne fazla öğrenci şehit oldu. İşte Gazze'deki eğitim faaliyetlerinin son durumu.
Giriş Tarihi: 12.11.2024
18:39
◾ İsrail ordusunun,
Gazze Şeridi'nde bir yıldan uzun süredir devam ettirdiği, bölgede insani felakete yol açtığı ve sağlık sistemini çökme noktasına getirdiği aralıksız saldırılarında eğitim de büyük zarar gördü.
◾ Okulların kapılarını
öğrencilere kapatmak zorunda kalıp yerinden edilen Filistinlilerin barınma merkezine dönüştüğü Gazze Şeridi'nde eğitim, son derece kısıtlı imkanlar ve gönüllülerin girişimleriyle çadırlarda verilmeye çalışılıyor.
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Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun saldırılarında 12 bin 61 Filistinli öğrenci yaşamını yitirdi, 19 bin 467'si yaralandı.
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Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze'de hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 11 bin 946 olduğu belirtildi.
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Gazze'de İsrail ordusunun saldırısında yaralanan öğrencilerin sayısının 18 bin 858 olduğuna dikkati çekildi.
◾ İsrail ordusunun,
7 Ekim 2023'ten sonra saldırılarını arttırdığı Batı Şeria'da ise 115 Filistinli öğrencinin şehit olduğu, 609'unun yaralandığı ve 466'sının da gözaltına alındığı belirtildi.
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Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 564 öğretmen ve idari personelin şehit olduğu, 3 bin 729'unun yaralandığı kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun gözaltına aldığı öğretmen ve idari personel sayısının 153 olduğu aktarıldı.
Gazze'de 567 okul bombalandı
◾ İsrail ordusunun
Gazze Şeridi'nde 502 devlet okulu, üniversite ve eğitim kurumu ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesinde faaliyet gösteren 65 okulu bombaladığı aktarıldı.
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Gazze Şeridi'nde çok sayıda okul ve eğitim kurumu İsrail ordusunun bombardımanı sonucu tamamen yıkıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun 91 okul ve 7 üniversiteye baskın düzenlediği ve tahrip ettiği vurgulandı.