Çocukların kişisel veri güvenliği nasıl sağlanır?
Son dönemlerde artan sanal dolandırıcılık ve zorbalık konuları Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu harekete geçirdi. KVKK, ç
ocuklar ve ebeveynlerin; internet, sosyal medya ve dijital oyun platformlarında kişisel verilerin korunması için alınabilecek tedbirleri paylaştı. İşte, her ebeveyn ve çocuğun bilmesi gereken aynı zamanda hayati önem taşıyan o önerileri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 21.08.2024
11:40
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
12:22
◾ Yaşadığımız yüzyıl itibariyle günümüzdeki çocuklar tabiri caizse teknolojinin içine doğuyor.
Telefonlar, tablet ve masaüstü bilgisayarlar çoğu zaman faydalı işlere katkı sağlasa da bilhassa çocuklar ve gençler için büyük bir tehdit.
◾ Yakın zamanda
, bu tehditlere yönelik öneriler paylaştı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Çocuklar ve ebeveynlerin; nda kişisel verilerin korunması için alınabilecek tedbirleri aşağıdaki gibi sıraladı. internet, sosyal medya ve dijital oyun platformları
DİJİTAL ÇOCUK'TAN ALINTILAR
EBEVEYNLERE ÖNERİLER
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Çocuklarınızı kişisel veri, mahremiyet, istenmeyen (sapma) ve önemsiz (junk) elektronik postalar konusunda bilgilendirin.
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Yaşadığımız yüzyıl, teknoloji ile entegre olmuş durumdadır. Bu yüzden öncelikle bunun bilincinde hareket edilmeli. Ebeveynlerin çocuklarının varsa telefon ve tabletlerini kontrol altında kullanmasına izin vermeli. Buradaki amaç çocuklar üzerinde bir baskı kurmak, kısıtlamak değil aksine onları bilinçlendirmektir.
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Çocuklarınızın kişisel veri ve fotoğraflarını internette herkese açık şekilde paylaşmayın.
➡ Belki de günümüzde
da en sık rastladığımız ve bizleri en çok rahatsız eden durum, çocuk fotoğraflarının paylaşılması. Bu durum gerçekten oldukça hassas. sosyal mecralar
➡ Fotoğrafını paylaştığımız yeğenimize, çocuklarımıza ya da herhangi bir tanıdığımızın evladına kimin ne gözle bakacağını, hangi niyetle yaklaşacağını bilemeyiz.
Bu her türlü bir risktir.
DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA HASTALIKLARI
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Çocuklarınızın bilgisayar/cep telefonu/oyun konsolları için internet filtreleme özelliğini kullanın.
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Bu belki bilinçli belki bilinçsiz oluyor ama dikkat edilmesi gereken en önemli husus bunun Çocuklar, teknoloji ile ebeveynler vasıtasıyla tanışıyor. nasıl kullanıldığına dair olması.
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için mutlaka filtreleme uygulaması kullanılmalı bu, ebeveynlere düşen en büyük sorumluluklardan biri. Bilgisayar, cep telefonu, oyun konsolları
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Güçlü parola kullanın ve çocuklarınıza güçlü parola oluşturma konusunda bilgi verin.
➡ Verilerin korunması kapsamında parola oldukça mühim.
Sanal dolandırıcıların kolaylıkla çözebileceği birtakım şifreler bulunuyor. diyerek basit şifreler asla oluşturulmamalı. "Aman şifremi unutmayayım"
➡ Bu parola hele ki bir de telefon şifresi ise. Çünkü
günümüzde artık her şey teknoloji üzerinden ilerliyor, mesela bankalar. Bankalar artık herkesin telefonunda, işte bu da sanal dolandırılmaları artıran en büyük faktör.
TEKNOLOJİ SÖZLÜĞÜ