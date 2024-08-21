Çocukların kişisel veri güvenliği nasıl sağlanır?

◾ Yaşadığımız yüzyıl itibariyle günümüzdeki çocuklar tabiri caizse teknolojinin içine doğuyor. Telefonlar, tablet ve masaüstü bilgisayarlar çoğu zaman faydalı işlere katkı sağlasa da bilhassa çocuklar ve gençler için büyük bir tehdit.

◾ Yakın zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bu tehditlere yönelik öneriler paylaştı. Çocuklar ve ebeveynlerin; internet, sosyal medya ve dijital oyun platformlarında kişisel verilerin korunması için alınabilecek tedbirleri aşağıdaki gibi sıraladı.