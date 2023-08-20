Dijital Çocuk'tan alıntılar
Zamanın değişmesi ve imkanların ilerlemesinin yansımaları en çok çocuklar üzerinde gözleniyor. Yakın geçmişte eve girmeyen çocuklar artık evden çıkmak istemiyor. Çocuklarda ekran bağımlılığı maalesef korkutucu boyutlarda. Kemal Sayar ve Sezin Benli'nin kaleme aldıkları Dijital Çocuk bu açıdan ailelerin nasıl davranması gerektiğini izah ediyor. Bu hususta adeta bir el kitabı olan Dijital Çocuk'tan altı çizili cümleler alıntıladık.
Giriş Tarihi: 20.08.2023
11:38
Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
11:44
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Anne babanın ekran kullanımı çocukların ekran kullanımının en büyük belirleyicisi yani bir anne baba gözlerini ekrandan alamıyorsa çocuk hiç alamıyor.
Sayfa: 7
Kemal Sayar - Sezin Benli
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Temel mesele çocuklarımızı teknoloji karşısında çaresiz kurbanlar değil bilinçli ve eleştirel tüketiciler olarak yetiştirmek. Çevrimiçinde yaptıkları hataları da bir şeyler öğrendikşeri derslere dönüştürmeli ve hatalarından öğrenerek daha güçlü bir biçimde hayata devam edebilmeliler.
Sayfa: 13
Kemal Sayar - Sezin Benli
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Çocuğumuzun sağlıklı duygusal gelişimi için onunla kaliteli zaman geçirmemiz gerektiğini ya da başarılı bireyler olmaları için iyi bir eğitim almalarının önemini görmezden gelemeyiz. Her ne kadar yeni neslin dikkat süresinin kısaldığından şikâyet etsek de yakınmak yerine onların yapılarına uygun bir eğitim sistemine geçerek çağa uyum sağlamak gerekiyor.
Sayfa: 21
Kemal Sayar - Sezin Benli
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Teknolojinin beynimizi nasıl etkilediğin dair yapılan çalışmalarda, beynimizin dikkat ve odaklanabilme becerilerinde sorunlara sebep olabildiği bulundu. Araştırmalara göre teknolojik aletlerden gelen sürekli uyaran akışına uzun süreler maruz kalmak hangi uyaranların önemli olduğunu seçip doğru odaklanabilme yetimizi köreltiyor.
Sayfa: 27
Kemal Sayar - Sezin Benli
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"Google etkisi" denilebilecek olguda, insanlar internetten edindikleri bilgileri hatırlamak konusunda kendini zorlamazlar çünkü bir tuşla aynı bilgiye ulaşabileceklerinin farkındadırlar. Kullanılmayan uzuvların körelmesi gibi, kullanma zahmetine girilmeyen hafıza da tembelleşir.
Sayfa: 31
Kemal Sayar - Sezin Benli