Dijital Çocuk'tan alıntılar

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Çocuğumuzun sağlıklı duygusal gelişimi için onunla kaliteli zaman geçirmemiz gerektiğini ya da başarılı bireyler olmaları için iyi bir eğitim almalarının önemini görmezden gelemeyiz. Her ne kadar yeni neslin dikkat süresinin kısaldığından şikâyet etsek de yakınmak yerine onların yapılarına uygun bir eğitim sistemine geçerek çağa uyum sağlamak gerekiyor.

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Kemal Sayar - Sezin Benli