Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi

🔸 Sergide resimlerin yanı sıra İsrail'in son saldırılarının ardından şehit olan çocukların ve gazetecilerin eşyaları, savaşı ve yıkımı tasvir eden moloz yığınları bulunur.

🔸 Alanın her iki yanında bulunan dekorlar, ziyaretçilerin savaşın ortasındaymış ve o anları yaşıyormuş hissini vermek ister. Bu görüntüler tüyler ürpertici ve kan dondurur niteliktedir.