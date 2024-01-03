Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi
İşgalci İsrail, yıllardır Filistinlilere karşı insanlığa sığmayacak muameleler gerçekleştiriyor. Gözlerini savaşa açan Gazzeli çocuklar, daha adım atmayı dahi öğrenmeden bu gerçekle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Katliama şahitlik eden çocukların sesi olmak için çalışma başlatan İletişim Başkanlığı, AKM'de bir sergi açtı. "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" Gazze'deki insanlık dramını minik yüreklerin gözünden anlatıyor.
Giriş Tarihi: 04.01.2024
16:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
16:24
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Filistin toprakları, yıllardır İsrail işgali altında ve zulüm hala devam ediyor. Savaşın ortasında dünyaya gelen binlerce çocuk bombardıman sesleri, acı ve vahşet ortamında büyüyor.
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Büyük kayıpların ülkesinde yaşam mücadelesi veren minik yürekler, daha yürümeyi dahi bilmeden açılan ateşlere, evlerine düşen bombalara karşı hayatta kalmayı öğreniyor.
🔸 Parklarda oynaması, çikolata, şeker yemesi gereken çocuklar,
siyonist zihniyetin zulmü altında evsiz, yemeksiz, susuz, annesiz, babasız bırakılıyor.
🔸 Bu vahşeti
idrak etmek oldukça güç. Ancak acılarını bir şekilde paylaşmak, zulmü anlatmak, bilmeyen, duymayan, görmezden gelenlere inat daha çok göstermek ve bu yaşananları unutmamak gerekiyor.
↪ 29 Aralık 2023'te açılan ve çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi", zulmü resmeden önemli çalışmalardan.
5 başlıkta Filistin meselesi
GAZZELİ ÇOCUK RESSAMLAR SERGİSİ'NDE NELER VAR?
🔸 Gazzeli çocukların resmettiği
266 eserin muhafaza edildiği sergide; bazı eserler geleneksel resim formunda sergilenirken bazıları aslına sadık kalınarak dijital şekilde gösteriliyor.
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29 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek sergideki resimleri çizen çocukların bazıları, İsrail saldırıları sonucu şehit düştüğü için artık aramızda değil. Ancak bıraktıkları eserler, tüm masumiyeti ile özgürce yaşayacak. Tıpkı adil bir dünyada tüm çocukların yaşaması gerektiği gibi...
🔸 İçerisine girdiğiniz andan itibaren atmosferi ile
etkisi altına alan sergi, duvarlarında kullanılan birbirini sarmış kırmızı ipler ile göze çarpar. Burada kırmızı renk, insanların dikkatini direkt eserlere çekmek amacıyla kullanılır.
Filistin direnişinin sembolü: Anahtar
🔸 Sergide resimlerin yanı sıra İsrail'in son saldırılarının ardından
şehit olan çocukların ve gazetecilerin eşyaları, savaşı ve yıkımı tasvir eden moloz yığınları bulunur.
🔸 Alanın her iki yanında bulunan
dekorlar, ziyaretçilerin savaşın ortasındaymış ve o anları yaşıyormuş hissini vermek ister. Bu görüntüler tüyler ürpertici ve kan dondurur niteliktedir.