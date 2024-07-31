İsrail, Heniyye'yi neden İran'da vurdu?

Soru: Heniyye'nin ölümü Gazze'nin geleceğini nasıl etkileyecek?

◾ Zahide Tuba Kor:

Hamas, ilk kez siyasi liderlerini yitirmiyor. Daha önce Şeyh Ahmet Yasin, 2004'te İsrail suikastı ile şehit edildi. Hemen akabinde birkaç ay sonra yerine geçen Abdülaziz er-Rantisi şehit edilmişti. Dolayısıyla Hamas lider kadrosu her zaman şehadeti göze alıp bu davada bu yolda yürüyorlar.

İsrail'in hedefi, Gazze'deki savaşı bitirip, Lübnan'a taşımak... Dolayısıyla bunu bir bahane olarak görüp, "Gazze'deki savaşı sonlandıracağım" gibi bir çıkış yapma ihtimali var ama savaşın yine bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Hamas'ın askeri liderleri, ateşkesi kesinlikle istiyorlar ama savaş sonrası da belirli şartlar altında Gazze'nin yeniden inşasının olmasını da garantiler eşliğinde istiyorlar. Askeri liderler, Hamaslılar ve Gazzeliler ölümü göze almış durumdalar. Heniyye'nin ölümü, İsrail açısından; "Hamas liderlerini yok ettim" diyebileceği bir propaganda malzemesidir. Ama Gazze'nin geleceği açısından büyük bir şey değiştirecek mi emin değilim.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ İNSANİ VE KÜLTÜREL SOYKIRIM PLANI