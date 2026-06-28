Havamim sureleri

1 /10















◾ Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, tüm insanlığa hitap eden bir hidayet rehberidir. Düzenli şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumak Hz. Peygamberin devam ettiği bir sünnettir.

◾ Kitap, Şifa, Furkan, Nur, Hüda ve Zikir gibi isimlerle de anılan Kur'an-ı Kerim'de toplam altı bin iki yüz otuz altı ayet-i kerime bulunur.

KUR'AN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER