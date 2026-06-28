Havamim sureleri
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim tüm insanlığa hitap eden, zaman ve mekan karşısında her daim güncel ve etkileyici bir hitaptır. Öyle ki en güzel kelam, en güzel söz ve en doğru ifadedir. Kur'an-ı Kerim; bizi en doğru yola ileten şifa kaynağımız, hidayet rehberimiz ve rahmet vesilemizdir. Yüce kitabımızda bulunan yirmi dokuz surenin başında huruf-ı mukattaa, yedi surenin başında ise huruf-ı mukattaadan "Ha ve Mim" harfleri bulunur. Havamim olarak adlandırılan yedi sureyi araştırdık.
◾ Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, tüm insanlığa hitap eden bir hidayet rehberidir. Düzenli şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumak Hz. Peygamberin devam ettiği bir sünnettir.
◾ Kitap, Şifa, Furkan, Nur, Hüda ve Zikir gibi isimlerle de anılan Kur'an-ı Kerim'de toplam altı bin iki yüz otuz altı ayet-i kerime bulunur.
◾ Hidayet kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de tam yirmi dokuz surenin başında bulunan ve bitişik olmalarına rağmen ayrı ayrı okunan harflere huruf-ı mukattaa denir. Bu tabirin dilimizdeki karşılığı ise kesilmiş harflerdir.
◾ Huruf-ı mukattaa'dan olan ve Kur'an-ı Kerîm'de yedi sûrenin başında bulunan harflerden ikisi de "Hâ. Mîm"dir. Başında "Hâ. Mîm" bulunan surelere ise Havamim denir. Bu sureler Kur'an-ı Kerim'in 40–46. sureleridir.
Havamim sureleri olarak bilinen sureler:
↪ Mü'min Suresi
↪ Fussılet Suresi
↪ Şûrâ Suresi
↪ Zuhruf Suresi
↪ Duhân Suresi
↪ Câsiye Suresi
↪ Ahkâf Suresi
Mü'min Suresi
◾ Mekki surelerden olan Mü'min, seksen beş ayetten meydana gelmekte. Yirmi sekizinci ayette geçen ve inanan kimse anlamına gelen mümin kelimesi sureye adını vermiştir.
◾ Havamim surelerden olan Mü'min Suresi'nde ana hatlarıyla Allah'ın birliğini gösteren bazı delillere yer verilerek kıyametle ilgili tasvirler yapılmaktadır.
Fussilet Suresi
◾ Mekki surelerden olan Fussilet, elli dört ayetten oluşmakta. İsmini surenin üçüncü ayetinde geçen ve genişçe açıklandı anlamına gelen Fussilet'ten alır.
◾ Havamim surelerden olan Fussilet Suresi'nde ana hatlarıyla günahta ısrar edenlerin uyarılması, insanların Allah Teala'nın yoluna davet edilmeleri ve vahyin ahlaki boyutu ele alınır.