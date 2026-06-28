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Havamim sureleri

Yayınlanma Tarihi: 28.06.2026 11:09

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim tüm insanlığa hitap eden, zaman ve mekan karşısında her daim güncel ve etkileyici bir hitaptır. Öyle ki en güzel kelam, en güzel söz ve en doğru ifadedir. Kur'an-ı Kerim; bizi en doğru yola ileten şifa kaynağımız, hidayet rehberimiz ve rahmet vesilemizdir. Yüce kitabımızda bulunan yirmi dokuz surenin başında huruf-ı mukattaa, yedi surenin başında ise huruf-ı mukattaadan "Ha ve Mim" harfleri bulunur. Havamim olarak adlandırılan yedi sureyi araştırdık.

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Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, tüm insanlığa hitap eden bir hidayet rehberidir. Düzenli şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumak Hz. Peygamberin devam ettiği bir sünnettir.

Kitap, Şifa, Furkan, Nur, Hüda ve Zikir gibi isimlerle de anılan Kur'an-ı Kerim'de toplam altı bin iki yüz otuz altı ayet-i kerime bulunur.

KUR'AN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

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◾ Hidayet kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de tam yirmi dokuz surenin başında bulunan ve bitişik olmalarına rağmen ayrı ayrı okunan harflere huruf-ı mukattaa denir. Bu tabirin dilimizdeki karşılığı ise kesilmiş harflerdir.

◾ Huruf-ı mukattaa'dan olan ve Kur'an-ı Kerîm'de yedi sûrenin başında bulunan harflerden ikisi de "Hâ. Mîm"dir. Başında "Hâ. Mîm" bulunan surelere ise Havamim denir. Bu sureler Kur'an-ı Kerim'in 40–46. sureleridir.

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Havamim sureleri olarak bilinen sureler:

Mü'min Suresi

Fussılet Suresi

Şûrâ Suresi

Zuhruf Suresi

Duhân Suresi

Câsiye Suresi

Ahkâf Suresi

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Mü'min Suresi
Mü’min Suresi

Mü'min Suresi

Mekki surelerden olan Mü'min, seksen beş ayetten meydana gelmekte. Yirmi sekizinci ayette geçen ve inanan kimse anlamına gelen mümin kelimesi sureye adını vermiştir.

Havamim surelerden olan Mü'min Suresi'nde ana hatlarıyla Allah'ın birliğini gösteren bazı delillere yer verilerek kıyametle ilgili tasvirler yapılmaktadır.

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Fussilet Suresi
Fussilet Suresi

Fussilet Suresi

Mekki surelerden olan Fussilet, elli dört ayetten oluşmakta. İsmini surenin üçüncü ayetinde geçen ve genişçe açıklandı anlamına gelen Fussilet'ten alır.

Havamim surelerden olan Fussilet Suresi'nde ana hatlarıyla günahta ısrar edenlerin uyarılması, insanların Allah Teala'nın yoluna davet edilmeleri ve vahyin ahlaki boyutu ele alınır.

FUSSİLET SURESİNİ OKUMAK VE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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