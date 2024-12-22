Gazze saldırıları 443. gününde
İşgalci İsrail güçleri 7 Ekim 2023 tarihinden beri tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım işliyor. Son on gündür ise siyonistler saldırılarını sıklaştırmış durumda. Gazze'deki çeşitli noktalara saldırılar gerçekleştiren işgalciler özellikle kadın ve çocukları hedef alıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son rakamlara göre son on günde Gazze'de 422 Filistinli şehit oldu. İşte, Saldırıların 443. gününde Gazze'de rakamlar...
📌 Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği basın açıklamasına göre son on günde gerçekleşen saldırılarda 422 Gazzeli şehit oldu.
📌 Uluslararası kamuoyunun gözünü Suriye'deki olaylara çevrmesini fırsat bilen işgalciler evvela Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etti, ardından Gazze'deki saldırıları artırdı.
📌 Gazze'deki soykırım 443. gününde. Ana tabloya baktığmızda vefat eden Filistinli sayısı 45 bin 227 iken yaralı sayısı ise yüz binin üzerinde olarak kayıtlara geçti.
📌 Ayrıca gözden kaçan bir hadise ise enkaz altında kalan naaşlar. Gazze'de var olan yapıların çoğunluğu yıkılmış vaziyette. Teknik yetersizlikler nedeniyle binlerce yapının altındaki naaşlar çıkarılamadı. Buradaki vefat sayısı on binlerle tahmin edilmekte.
📌 İşgalcilerin gerçekleştiği saldırılarda son kırk sekiz saat içinde 37 Filistinli şehit oldu. Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal rakamı açıkladı.
📌 Siyonistler Gazze'nin orta kısmında bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey tarafında kalan kısımları kasıtlı olarak bombalayarak saldırı gerçekleştirdi.
🔍 Nusayrat Mülteci Kampı
Gazze'nin orta kesiminde bulunan kamp, Deyr el Balah sınırlarındadır. Kamp, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın akabinde kuruldu. UNRWA kayıtlarına göre kampta yüz binden fazla insan bulunmakta.
📌 Gazze sınırları içerisinde bulunan her karış toprağı bombalayan siyonistler aynı zamanda Meşru Beyt Lahiya bölgesinde var olan evleri yıkarak toplum mühendisliği yapma peşinde.
📌 Gazze'nin kuzeyindeki Hırbet el-Ades, doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah bölgelerine gerçekleştrilen bir dizi saldırı sonucunda pek çok Gazzeli sivil vefat etti.
📌 Saldırılar sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Siyonist işgalciler sistematik olarak sivil yerleşimcileri bombalarken çekildikleri mekanları mayın ve çeşitli tuzaklarla kapattı.
📌 Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin er-Reşayide bölgesinde siyonistlerin bıraktığı bir mayına basan 7 yaşındaki Filistinli Ali Reşayide şehit oldu.