Gazze saldırıları 443. gününde

2 /10 Soykırımın 443. günü











📌 Gazze'deki soykırım 443. gününde. Ana tabloya baktığmızda vefat eden Filistinli sayısı 45 bin 227 iken yaralı sayısı ise yüz binin üzerinde olarak kayıtlara geçti.

📌 Ayrıca gözden kaçan bir hadise ise enkaz altında kalan naaşlar. Gazze'de var olan yapıların çoğunluğu yıkılmış vaziyette. Teknik yetersizlikler nedeniyle binlerce yapının altındaki naaşlar çıkarılamadı. Buradaki vefat sayısı on binlerle tahmin edilmekte.

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