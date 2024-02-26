İsrail'i kuran karanlık aile: Rothschildler

◼ Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rothschild ailesinin 4'üncü baronu Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti. Rothschild, Almanyalı ailenin beş çocuğundan biri olarak 29 Nisan 1936'da İngiltere'de doğdu.

◼ İngiltere'nin eğitim kurumlarından Eton Koleji'nde ve daha sonra Paris'teki École Normale Supérieure'de eğitim aldı. Britanya Ordusu'nda iki yıl boyunca görev yaptı. Kariyer hayatına 1963 senesinde ailesinin kurduğu NM Rothschild ve Oğulları bankasında başladı.

◼ Rothschild, The Economist dergisinin sahibi ve Financial Times gazetesinin eski yönetim kurulu üyesiydi. Yıllar boyunca, dünya genelinde birçok şirketin yönetim ve danışma kurullarında görev aldı. Rothschild hanedanının finansal mirasını, 4'üncü baron Lord Jacob Rothschild sürdürmekteydi. Jacob Rothschild, küresel finans alanlarında etkili bir figür olarak konumunu daima korudu.