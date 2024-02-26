İsrail'i kuran karanlık aile: Rothschildler
Dünyanın kanlı tarihini başlatan Rothschild Ailesi'nden Jacob Rothschild 87 yaşında öldü. 2017 yılında verdiği röportajda, Filistin'de Siyonist bir devlet kurulmasının ailesi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu plana ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü söylemişti. Peki, İsrail'i kuran bu karanlık aile Rothschildler kimdir? Rothschildler dünyadaki hükmünü nasıl kurdu? Filistin ve "Balfour Deklarasyonu"nun Rothschildler ile bağlantısı ne?
Giriş Tarihi: 26.02.2024
18:27
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
18:43
◼ Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rothschild ailesinin
4'üncü baronu Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti. Rothschild, Almanyalı ailenin beş çocuğundan biri olarak 29 Nisan 1936'da İngiltere'de doğdu.
◼ İngiltere'nin eğitim kurumlarından
Eton Koleji'nde ve daha sonra Paris'teki École Normale Supérieure'de eğitim aldı. Britanya Ordusu'nda iki yıl boyunca görev yaptı. Kariyer hayatına 1963 senesinde ailesinin kurduğu NM Rothschild ve Oğulları bankasında başladı.
◼ Rothschild,
The Economist dergisinin sahibi ve Financial Times gazetesinin eski yönetim kurulu üyesiydi. Yıllar boyunca, dünya genelinde birçok şirketin yönetim ve danışma kurullarında görev aldı. Rothschild hanedanının finansal mirasını, 4'üncü baron Lord Jacob Rothschild sürdürmekteydi. Jacob Rothschild, küresel finans alanlarında etkili bir figür olarak konumunu daima korudu.
Rothschild ailesinin kanlı tarihi
◼ Dünyanın en meşhur ama aynı zamanda en bilinmez Rothschild ailesinin geçmişi 16. yüzyıla dayanmaktadır. 1590 yılından beri var olan aile,
dünyaca çok gizli faaliyetlerin neticesinde bugünkü şeklini almıştır. İngiliz Kraliyet Saraylarında kralın yaverliğini yaparak ortaya çıkan bu ailenin adını çoğu kişi bilmez, ünlü dergilerin hiçbirinde yer almazlar, jet-sosyetenin olduğu yerlerde dahi varlıklarından haber yoktur. Fakat birçok diplomat bu ailenin ismini duyduğu zaman saygı duruşunda bulunurlar. Rotschild ailesinin bugün 1000-1500 civarında ferdi olduğu bilinir. En kutsal görevler ise katil İsrail'e hizmet etmek, çıkarlarını korumak ve gelişimi için her şeyi yapmaktır.
Öyle ki
Lord Jacob Rothschild, 2017 yılında verdiği bir röportajda Filistin'de Siyonist bir devlet kurulmasının ailesi tarafından sağlandığını ve bu plana ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü söylemişti. https://www.instagram.com/p/C3z6PGftPvm/
◼
Rothschild ailesi, Yahudi topluluklarının en üst organı sayılan ve Yahudi İhtiyar Meclisi'nin günümüzdeki devamı olarak bilinen Yahudi Ajansı Kurulu'na yöneticilik yaparak gücünü elinde tuttu . Öyle ki daha on dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğinde Rothschildler Avrupa`nın her yerine nüfuz etmişti. Uluslararası tahvil piyasasını hakimiyetleri altına almış; pamuk, tütün, şeker, bakır ve cıva gibi emtiaların en önemli tüccarları olmuş, kıta genelinde çok önemli devlet adamları üzerinde etkilerini kurmuşlardı. (Niall Ferguson'ın özel arşivi) https://www.instagram.com/p/C30CpcgBljX/
◼ Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran Alman kökenli Yahudi aile, yaklaşık 200 yıl önce İngiltere, Fransa, İsviçre gibi çeşitli şehirlere dağılır, dünyada çeşitli illegal yöntemlerle siyasal ve ekonomi gücü ele alır ve
yükselen bankacılık sektörünün yüzü haline gelirler. 50 yıl geçmeden İngiltere devletinden daha zengin olurlar. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Rothschild adı, seçkinlerin mutlak gücünü kınamak için bir 'sembol'e bürünür. Kenan diyarında Tanrı'nın kendilerine vaad ettiği İsrail devletini kurmak için harekete geçerler.
İsrail devletini nasıl kurdular?
◼ İşe, Osmanlı Devleti'nin parçalanması için gerekli olan her şeyi yapmakla başlarlar. Osmanlı devletine komşu olan ülkeleri finanse ederek Osmanlı'ya karşı savaşmaları için kışkırtırlar. Böylelikle Osmanlıya saldıran Rusya, Avusturya ve diğer komşu devletler, Osmanlıyı askeri ve ekonomik olarak yıpratırlar.
Osmanlının en çok dış borcu Rothschild ailesinin sahibi olduğu Bank Of England bankasınadır.
Filistin'e işgalin yolunu açan mektup
◼
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin önde gelen figürlerinden Rothschild ailesinin baronu Lord Jacob Rothschild'e bir mektup gönderir. Mektupta şunları söyler: "Majestelerinin hükümeti, Yahudilere Filistin'de bir yurt tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. Bu maksatla her ne gerekiyorsa yapılacaktır."
◼
Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen bu mektup, İsrail devletinin kurulmasının en önemli mihenk taşıdır.
◼ Yahudilerin Filistin toprakları üzerinde bir İsrail devleti kurma hayalinin yolunu açan
67 kelimelik Balfour Deklarasyonu, Filistinlilerin topraklarının parça parça ellerinden alınarak vatanlarının işgale uğramasının ilk adımı olur.
◼ İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin topraklarının tamamını işgal etmesiyle eş zamanlı olarak gelen bu deklarasyona, 1918 yılında Fransa ve İtalya'dan, 1919'da da ABD ve Japonya'dan destek gelir.
◼ Filistin'in işgali için İngiltere, dünyanın tüm ülkelerinden
Yahudileri organize etmek, bölgeye çekmek ve İsrail'in kurulmasına yardımcı olmak için uğraşır.
◼ Rothschild Vakfı, X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'iş adamı, girişimci, hayırsever ve kültürel lider Lord Rothschild'in ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duyduklarını' söylese de, tarihe kanlı bir iz bıraktığı gerçeği değişmeyecek.
Detaylı bilgi eklenecektir...