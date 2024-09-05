Teknoloji devlerinden soykırıma tam destek

◾ Daha evvel örneği olmayan ve her saat devam eden bu insanlık ayıbı soykırım eğer müdahale edilmezse daha da süreceğe benziyor. Yüz binlerce insanı Gazze'nin kuzeyinden güneyine sürükleyen işgalci İsrail, tüm askeri ve vahşi gücü ile dünyanın gözü önünde masum bir milleti yok ediyor.

◾ Tüm bu vahşetin arkasında ise pek çok destekleyici unsur var. Asıl korkunç olan ise herkesin cihazına ve dijital kimliğine erişimi olan teknoloji devlerinin tüm imkânlarıyla İsrail'e destek vermesi. Peki, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri İsrail'e nasıl destek veriyor?