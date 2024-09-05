Teknoloji devlerinden soykırıma tam destek
7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde devam eden işgalci İsrail'in saldırıları sonucunda on binlerce Filistinli Müslüman şehadete erdi. Tüm saldırılara rağmen istediklerini elde edemeyen siyonistler kendilerine büyük bir izzet ve şeref ile direnen Müslümanları yapay zeka ve bulut sistemi ile takip etmeye başladılar. Bunun sonucunda Microsoft, Amazon ve Google ücret karşılığında işgalcilere yapay zeka ve bulut sistemi hizmeti vermeye başladı. İnsan izzetinden ziyade ceplerini düşünen teknoloji devleri Gazze'deki soykırımı destekliyor.
Giriş Tarihi: 05.09.2024
12:45
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
12:47
◾
7 Ekim 2023 tarihinden bu yana dünyanın gördüğü en iğrenç katliamlardan birisi dört yüz yıl Osmanlı hâkimiyeti altında kalan Gazze'de gerçekleşiyor.
◾ Resmi rakamlara göre
kırk binden fazla Filistinli işgalcilerin saldırıları sonucunda şehit olurken kendisinden haber alınamayan binlerce insan var. Binlerce binanın enkazında kalan şehitlerin sayısı ise belirsiz. Yani kırk bin şehit sadece buz dağının görünen kısmı.
BATI'NIN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ: FİLİSTİN'İN ENGELLENEN HAKLI DAVASI
◾ Daha evvel örneği
olmayan ve her saat devam eden bu insanlık ayıbı soykırım eğer müdahale edilmezse daha da süreceğe benziyor. Yüz binlerce insanı Gazze'nin kuzeyinden güneyine sürükleyen işgalci İsrail, tüm askeri ve vahşi gücü ile dünyanın gözü önünde masum bir milleti yok ediyor.
◾ Tüm bu vahşetin arkasında ise
pek çok destekleyici unsur var. Asıl korkunç olan ise herkesin cihazına ve dijital kimliğine erişimi olan teknoloji devlerinin tüm imkânlarıyla İsrail'e destek vermesi. Peki, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri İsrail'e nasıl destek veriyor?
◾ Dünyanın en büyük şirketleri olan
Amazon ve Google başta olmak üzere pek çok dev firma işgalci İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarına arka çıkıyor.
◾
Verilerin bulut sistemlerinde saklanması ve yapay zeka ile desteklenen işgalci İsrail ordusu Hamas'a dair pek çok sığınak ve merkezi yok ederek ilerlemesini hızlandırdı. Sadece teknolojik aletlerin uzağında olan merkezleri tespit edemeyen siyonistler bunun için de ellerindeki tüm kozları oynuyor.
İSRAİL'İ KURAN KARANLIK AİLE: ROTHSCHİLDLER
◾
10 Temmuz'da Tel Aviv'de gerçekleşen bir toplantıya ait görüntülerin sızması ile tehlikenin tüm boyutları ortaya çıktı. Kayıtlarda İsrail Ordusu Bilgi İşlem ve Bilgi Sistemleri Komutanı Albay Racheli Dembinsky ordu içinde kullanılan bulut sisteminin ne kadar yararlı olduğunu söylüyor ve sunumda Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft Azure logoları yer alıyor.
◾ İşgalciler gerçekleştirdikleri soykırımda dünyadaki
en büyük üç teknolojik şirketin desteğiyle hareket ediyorlar. İşgalcilerin kullandıkları online hafıza kayıt merkezi olan bulut mücahitler için bombalama haritaları, gerçekleştirilen saldırılar için kayıtlar, hava araçları için anlık görüntüler, kontrol merkezi gibi ögelerle Gazze'deki soykırımın beyni konumunda.
◾
Teknoloji şirketlerinin günahları bu bilgilerle sınırlı değil. Bu şirketler orduya sağladıkları yapay zeka desteği ile Gazzelileri adeta açık hedef haline getiriyor. Aynı zamanda bulut sistemi, işgalcilerin işledikleri uluslararası suçları resmi kayıtlardan silmesine de olanak sağlıyor.
◾ Öyle ki medya yoluyla tespit edilemeyen
operasyonel bilgi ve görüntülerin buluta kaydedilmesi ile birlikte, ordu içindeki sızıntı riski de bertaraf ediliyor. Yani siyonistler işledikleri insanlık suçları eğer kaydedilmemişse olmamış gibi davranmayı sürdürüyor. Bu, a lenen uluslararası hukuka, insan haklarına aykırı olmasına rağmen siyonist zihniyet, kendisini var olan diğer insanlardan üstün gördüğü için bunu yapmayı sürdürüyor.
76 YILDIR SÜREN 'BÜYÜK FELAKET': NEKBE