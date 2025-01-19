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Ateşkes sonrası Gazze’deki Filistinlilerin sevinç gösterileri

Yayınlanma Tarihi: Ocak 19, 2025 16:14 Güncelleme Tarihi: Ocak 19, 2025 17:08

15 ay boyunca İsrail, Gazze'de binlerce masumu hedef aldı. 2025 yılı itibarıyla ateşkes hususu konuşulmaktaydı. 19 Ocak Pazar günü Türkiye saatine göre 12.15'te mutabakat sağlandı. Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşma sonucu Gazze'de ateşkes yürürlüğe girmiş oldu. İşte, ateşkes sonrası Gazze'de Filistinlilerin sevinç gösterileri...

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🔸 Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonucu Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girdi. Gazze, 7 Ekim 2023'ten sonra ilk kez sevinç gösterilerine sahne oldu.

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi

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🔸 Genç, yaşlı, kadın çocuk demeden bayrağını alan yola koyuldu. 15 aydır dinmeyen bir acı, bir sızıydı yaşadıkları. Gazze Şeridi'nden Refah kentine dönen Filistinlilerin mutlu anları böyle görüntülendi.

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🔸 Gazze kentinde yerinden edilen halk, İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki AlSaftawi ve Cela caddelerinden geçerek Cibaliya ve Beyt Lahya bölgelerindeki evlerine dönmeye başladı.

Filistin direnişinin sembolü: Anahtar

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🔸 Hamas ve İsrail arasındaki anlaşma sonrası Gazze'de ateşkes başladı. Ateşkesin yürürlüğe girmesi ile birlikte yerlerinden edilen halk evlerine doğru hareket etti ve bir yandan ateşkes sonrası sevinçlerini göstermek üzere bayraklarını açtılar.

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🔸 15 aydır Gazze'deki kardeşlerimiz müjdeli bir haber bekliyordu. 19 Ocak 2025 günü 12.15'te yürürlüğe giren ateşkes sonrası Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki kardeşlerimiz sokaklara çıktı.

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