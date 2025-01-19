Ateşkes sonrası Gazze’deki Filistinlilerin sevinç gösterileri
Yayınlanma Tarihi: Ocak 19, 2025 16:14 Güncelleme Tarihi: Ocak 19, 2025 17:08
15 ay boyunca İsrail, Gazze'de binlerce masumu hedef aldı. 2025 yılı itibarıyla ateşkes hususu konuşulmaktaydı. 19 Ocak Pazar günü Türkiye saatine göre 12.15'te mutabakat sağlandı. Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşma sonucu Gazze'de ateşkes yürürlüğe girmiş oldu. İşte, ateşkes sonrası Gazze'de Filistinlilerin sevinç gösterileri...
1/10
🔸 Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonucu Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girdi. Gazze, 7 Ekim 2023'ten sonra ilk kez sevinç gösterilerine sahne oldu.
3/10
🔸 Gazze kentinde yerinden edilen halk, İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki AlSaftawi ve Cela caddelerinden geçerek Cibaliya ve Beyt Lahya bölgelerindeki evlerine dönmeye başladı.
5/10
🔸 15 aydır Gazze'deki kardeşlerimiz müjdeli bir haber bekliyordu. 19 Ocak 2025 günü 12.15'te yürürlüğe giren ateşkes sonrası Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki kardeşlerimiz sokaklara çıktı.