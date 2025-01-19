Ateşkes sonrası Gazze’deki Filistinlilerin sevinç gösterileri

4 /10











🔸 Hamas ve İsrail arasındaki anlaşma sonrası Gazze'de ateşkes başladı. Ateşkesin yürürlüğe girmesi ile birlikte yerlerinden edilen halk evlerine doğru hareket etti ve bir yandan ateşkes sonrası sevinçlerini göstermek üzere bayraklarını açtılar.