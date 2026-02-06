Asrın felaketi: Kahramanmaraş depremleri

2 /10













İLK DEPREM İKİNCİSİNİ TETİKLEDİ

🔸 7,7 büyüklüğündeki afetin yaraları henüz sarılamamışken, depremden 9 saat sonra merkez üssü aynı şehrin Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkıcı sonuçlar oluşturan ikinci depremin etki süresi ise 45 saniyeydi. Böylece iki farklı fayın kırıldığı iki deprem ile 500 yıllık büyük bir enerji açığa çıkmış oldu.

🔸 Uzmanlara göre 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından farklı bir fayda ikinci büyük depremin yaşanması olağandışı ve ender görülen bir doğal afettir.

🔸 Gerçekleşen ikinci deprem, uzmanlarca "irkitilmiş deprem" olarak adlandırıldı. İki kırıkta da deprem yaratmak üzere bir gerginlik birikmişti. Bu birikimin sonucu olarak birinci kırıkta deprem meydana geldi. İlk depremdeki gerilimin bir kısmının ikinci kırığa kaymasıyla ikinci kırık da harekete geçti. Böylece ikinci deprem yaşandı ve buna irkitilmiş yani tetiklenmiş deprem dendi.