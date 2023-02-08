4. seviyede alarm ne demek? Afetlerde müdahale seviyeleri...

🔸 Yaşanan iki büyük deprem sonrası büyüklüğü 6,6'ya kadar ulaşan yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Birçok ilde yıkım ve can kayıplarının olduğu bu büyük afet sonrası yetkililer, 4. seviye alarm ilan etti.

↪ Dördüncü seviye alarm, acil durumlar ve çok ciddi tehlikelere karşı kullanılır.

🔸 Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de yaşanan deprem sonrası 3. seviye acil durum ilan etti. Bölyece DSÖ, kurum çapındaki varlıklarını, en yüksek acil durum olarak değerlendirdiği deprem bölgesine seferber etmek için harekete geçti.

🔸 Tarihe, yüzyılın en büyük felaketi olarak geçen bu iki büyük depremin ardından dördüncü seviye alarmın verilmesi, depremin şiddetini gözler önüne serdi.