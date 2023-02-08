4. seviyede alarm ne demek? Afetlerde müdahale seviyeleri...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde sabah 04.17'de 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde olmak üzere art arda iki deprem meydana geldi. 10 ili derinden etkileyen depremlerde büyük yıkımlar gerçekleşti. Felaketin boyutu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla 4. seviye olarak ilan edildi. Peki 4. seviye alarm nedir, ne demek? Afetlerde müdahale seviyeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 08.02.2023
13:37
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
14:01
🔸 Merkez üssü
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve saat 04.17'de gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Adana, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da büyük hasar ve can kayıplarına neden oldu.
🔸 Çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen depremin ardından
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi.
Depremde yıkılan tarihi Gaziantep Kalesi
🔸 Yaşanan iki büyük deprem sonrası büyüklüğü
6,6'ya kadar ulaşan yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Birçok ilde yıkım ve can kayıplarının olduğu bu büyük afet sonrası yetkililer, 4. seviye alarm ilan etti.
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Dördüncü seviye alarm, acil durumlar ve çok ciddi tehlikelere karşı kullanılır.
🔸 Ayrıca
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de yaşanan deprem sonrası 3. seviye acil durum ilan etti. Bölyece DSÖ, kurum çapındaki varlıklarını, en yüksek acil durum olarak değerlendirdiği deprem bölgesine seferber etmek için harekete geçti.
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Tarihe, yüzyılın en büyük felaketi olarak geçen bu iki büyük depremin ardından dördüncü seviye alarmın verilmesi, depremin şiddetini gözler önüne serdi.
4. seviye alarm nedir?
🔸 Dördüncü seviye alarm kapsamının tam olarak ne olduğu
hükûmet tarafından yaşanan olayın boyutuna göre belirlenir ve gelişmeler doğrultusunda değişebilir.
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AFAD, afet ve acil durum olayı sonrası yardım taleplerini, olay türü ve ölçeğine göre değerlendirir, olay seviyesini belirler ve ilan eder.
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Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem, bu doğrultuda 4. seviye olarak açıklandı ve uluslararası yardımı da içerdiği duyuruldu.
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4. seviye alarm nasıl belirlenir?
4. seviye alarm nasıl belirlenir?
🔸 Dördüncü seviye alarm, bir ölçek olarak alarm düzeyinin
ilk üç dereceden daha yüksek duruma gelerek dördüncü seviyeye ulaştığını belirtir. Yaşanan olayın en ağır şekilde gerçekleştiğini anlatan teknik bir terimdir.
🔸 Bunlar
ulusal veya yerel hükümet tarafından yapılan ulusal çağrılardır. Tüm ülkede ya da olayın gerçekleştiği bölgede olağanüstü kararların alınacağına işarettir. Ayrıca uluslararası bir yardımı da kapsamaktadır.
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Deprem, sel vb. afetler ile salgın hastalıklar gibi ülkeyi derinden etkileyen olaylar hususunda alınacak tedbirler için 4. seviye alarm verilir.
🔸 Genellikle
acil bir müdahale gerektiren bu seviyede, örneğin doğal afet durumunda, halkın acil bir şekilde evlerinden ayrılması gerektiği belirtilebilir.
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