Aşırı sıcaklara karşı hangi önlemler alınmalı?
Temmuz ayı itibari ile yurt geneline, birçok farklı ülkeden gelen sıcak hava dalgası girmiş bulunuyor. Bu da beraberinde aşırı sıcak bir havanın oluşmasına neden oldu. Sıcak havalar pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. İnsanlar ise kendilerini 30 ve 40 dereceyi aşan bu bunaltıcı havadan nasıl koruyacaklarını merak ediyor. İşte, sizler için aşırı sıcak havalarda nelerin yapılması, nelerden ise uzak durulması gerektiğini araştırdık.
🔸 İklim değişmeye başladığından beri yaz ayları; Haziran, Temmuz, Ağustos'da havalar aşırı ısındı ve çok daha sıcak geçmeye başladı. Bu aşırı sıcaklar çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirmekte.
🔸 Sıcaklık ve nemin artışına bağlı olarak vücut ısısı artar ve metabolizma gelişen bu duruma ayak uydurmaya çalışırken fazlasıyla efor sarf eder ve yorulur.
🔸 Normal şartlarda terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Fakat aşırı sıcaklarda yalnızca terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz.
🔸 Bilhassa kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve bebeklerin terleme mekanizmalarını dengede tutması her zaman kolay olmaz. Sıcak havalarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasar bırakabilmekte.
🔸 Aşırı sıcakların pek çok sebebi bulunuyor, fakat iklim değişikliği yaşadığımız sıcak günlerin en büyük müsebbibi. Uzmanlar, iklim değişikliği ile beraber artan hava sıcaklıkları başta orman yangınlarını ardından da türlü hastalıkları tetikleyebiliyor.
🔸 Bu sıcaklar, "termal şok" adı verilen bunaltıcı durumları da ortaya çıkarıyor. Afrika ve Balkanlardan gelen sıcakların birleşmesi sonucu ülke genelinde bunaltıcı havalar hakim olacak.
🔸 30 dereceyi aşan sıcaklıklarda kişi birden soğuk bir ortama geçerse "termal şok" denilen bu durumu yaşayabiliyor. Bunun için uzmanlar bilhassa uyardı. Doğrudan; kalp ve tansiyon hastaları ile yaşlılar risk altında.
🔸 Bilhassa sıcak ortamdan soğuğa, veyahut tam tersi olduğu durumlarda vücut ani tepkiler yaşıyor. O esnada vücutta şunlar yaşanabiliyor; damarlar ani şekilde daralıp genişler bu durumda tansiyon dengesizleşir.
🔸 Kalp ritmi değişir bu da kalp krizi riskini artırır. Vücut ısısı düzenlenemez, aşırı terleme, titreme, hatta ve hatta bilinç kaybı gözlemlenir. Bağışıklık sistemi baskılanır işte bu da enfeksiyona bağlı hastalıkları beraberinde getirir.
🔸 Uzmanların yaptığı açıklamalara göre "termal şok"a karşı; kalp, şeker ve tansiyon hastaları daha riskli bir durumda. Bunun yanında tahmin edileceği üzere; bebekler, dış ortamlarda çalışan işçiler büyük tehlike altında.