Aşırı sıcaklara karşı hangi önlemler alınmalı?

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🔸 İklim değişmeye başladığından beri yaz ayları; Haziran, Temmuz, Ağustos'da havalar aşırı ısındı ve çok daha sıcak geçmeye başladı. Bu aşırı sıcaklar çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirmekte.

🔸 Sıcaklık ve nemin artışına bağlı olarak vücut ısısı artar ve metabolizma gelişen bu duruma ayak uydurmaya çalışırken fazlasıyla efor sarf eder ve yorulur.