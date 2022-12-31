İstanbul’u küle çeviren afet: 1756 yangını

🔴 Ahşaptan yapılmış yalılar, meşe, ceviz, kavağın kahverengi tonu; şiirlere konu olan kadim şehir İstanbul'a en çok yakışan ziynetlerdir. Ormanın bol olduğu bu şehirde halk meskenlerini uzun süre ahşap ile inşa etti.

🔴 Zarafeti ve özgün estetiği ile bugün dahi güzelliğini sergileyen ahşap eserler ne yazık ki yangına dayanıklı değildi. Depremlerin sık sık sarstığı İstanbul'un peşini dolayısıyla yangınlar da rahat bırakmadı.