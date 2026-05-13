Dekolonizasyonun Yol Haritası

◾ "Bilgi Üretimi ve Dolaşımının Sömürgecilikten Arındırılması" teması ile düzenlenen forumda pek çok oturum yer aldı. Fikriyat olarak forumda bulunan isimlerle önemli röportajlar gerçekleştirdik. Bu isimlerden ilki Siyaset Bilimci François Burgat oldu.

Konuşmanızda; "Filistin sömürgeciliği üzerine tarihsel bir analize ihtiyaç yok; yapmanız gereken sadece bugüne bakmak." ifadesinde bulundunuz fakat bu soykırımı görmezden gelenler var. Onlara buradan ne söylemek istersiniz?

François Burgat : Sömürgecilik gözlerimizin önünde duruyor. Biliyorsunuz, bazen bu durumu özetlerken İsrail anlatısının uzun zamandır bir mağduriyet anlatısı olduğunu söylüyorum; ancak Nazi zulmü gördüklerini temel alan bu söylem, artık bir üstünlük (supremasist) anlatısına dönüşmüş durumda. İşte durumu netleştiren temel fark da budur.

◾Bazen insanlar Trump'ın Biden'dan, yeni Netanyahu'nun ise Rabin'den daha iyi olduğunu söylüyorlar çünkü aynı anlatıyı hiçbir ikiyüzlülük yapmadan, yüksek sesle ve açıkça dile getiriyorlar. Karşılarındakilere açıkça "Sizler karanlığın insanlarısınız, bizler ise aydınlanmanın insanlarıyız" diyorlar.

◾Ancak belirli bir ölçüde, bu açıkça üstünlükçü söylem aslında kendi sonunun geldiğine işaret ediyor. Bu söylem artık işe yaramıyor ve eskiden mağduriyet söyleminin olduğu kadar etkili değil. Dolayısıyla bu durum, bir nebze de olsa iyimser olmak için geçerli bir nedendir. Beyaz üstünlükçülüğünün sonu yakın, ancak bunun ne zaman olacağını veya bu süreci uzatmak için daha ne kadar şiddete başvurulacağını henüz bilmiyoruz. Yine de doğru yönde ilerliyoruz.