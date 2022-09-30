İletişimin Ögeleri ve Dilin Kullanımından Doğan Türleri
Dil, bir toplumun milli kimliğini oluşturan en önemli unsurlardan biridir. Kültürün taşıyıcısıdır. Dil çeşitli sosyal, coğrafi ve siyasi nedenlerden zaman içerisinde değişime uğrayabilir. Bunlar da ağız, şive, lehçe gibi aynı dil içinde farklı türleri ortaya çıkarır. Peki dilin kullanımından doğan türler nasıl oluşmuştur? Sizler için araştırdık ...
Giriş Tarihi: 30.09.2022
09:43
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
10:03
İletişimin Ögeleri ve Dilin Kullanımından Doğan Türleri
🔶
İletişim, Toplumsal hayat için olmazsa olmaz mesabededir. çok kanallı karşılıklı bilgi alışverişi esasına dayanan bir etkileşim sürecidir.
🔶 İletişim kurmamak imkânsızdır.
Hiçbir şey yapmamak, Sözlü iletişim dil yoluyla sağlanırken, sözsüz iletişim, yüz, (jest, mimik) beden dili ve temas ile sağlanır. konuşmamak bile anlamlı bir mesaj içerir. birçok ögesi bulunur. Sağlıklı iletişim için gerekli olan iletişim ögelerine yakından bir göz atalım... İletişim sürecinin
Anlaşmanın Yolu: İletişim
İletişimin ögeleri
↪ Gönderici: sağlar. İletişim sürecini başlatarak duygu ve düşüncelerden oluşan mesajın alıcıya ulaştırılmasını
↪ Alıcı: Gönderici tarafından gönderilen mesajı alan ögedir. Bazen bir kişi ya da topluluk olabilir.
↪ İleti: Alıcaya aktarılmak için gönderici tarafından yollanan görsel veya işitsel mesaja ileti denilir.
↪ Kanal: Göndericiden alıcıya aktarılan mesajın gönderilme şeklinedenilir. Görsel, ibare, televizyon, ses, radyo, ışık ve telefon kanal gibi. kanal
↪ Dönüt (Geri Bildirim): Göndericiden alınan iletiye alıcının bir cevap vermesi Geri bildirim ile iletilen mesajın ulaşılıp ulaşmadığı anlaşılır. geri bildirimdir.
↪ Bağlam (Ortam): İletişim sürecinin gerçekleştiği mekana denir. bağlam
↪ Kod: Gönderici ve alıcı arasında yapılan iletişimin iki taraf tarafından bilinen bir kodlamayla meydana gelmesine denir. Trafik işaretleri gibi... "kod"
Bilmeniz Gereken 15 İmla Kuralı
Dilin Kullanımından Doğan Türler
🔶 Dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan en temel araçtır. Bu nedenle dil, sadece bir iletişim kurma ve kavram alanı oluşturma yolu değil, aynı vakitte insan yaşamının her alanına ışık tutan bir sözlü kültür kaynağı olma özelliği gösterir.
🔶 Dünya üzerindeki diller, belirli sayıdaki eski ana dillerin uzun bir tarihî süreçte değişik kollara ayrılmasından oluşur. Ayrı ayrı diller ve akraba diller arasındaki bu çeşitlilik yanında aynı dil içinde birtakım değişik kullanımlar görülür. Bir dilin kendi içinde alt kollara ayrılması,
o dilin lehçe, şive ve ağızlarını meydana getirir.
🔶
Lehçe, şive ve ağızlarbir dilin coğrafi ve sosyal nedenlerle ses yapısı, şekil yapısı ve sözcük dağarcığı bakımından zamanla birbirinden az çok ayrılmış olan kollarını ifade eder. Dilin bazı çevrelerdeki özel kullanımıyla da argo ve jargon oluşur.
🔶
olarak adlandırılır. Bir dilin bilinmeyen, metinlerle izlenemeyen döneminde kendisinden ayrılarak çok büyük farklılıklar gösteren ve farklı bir dil oluşturma yoluna giden kolları lehçe
🔶
Lehçe, dilin ses ve yapı özelliklerinde büyük farklılaşmaların ortaya çıkmasıyla oluşur. Lehçelerin oluşumunda coğrafi ve kültürel koşulların etkisi çok büyüktür. Türk dilinin Çuvaşça ve Yakutça olarak iki lehçesi bulunur.
Yeni bir dil yeni bir karakter