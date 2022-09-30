İletişimin Ögeleri ve Dilin Kullanımından Doğan Türleri

🔶 Dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan en temel araçtır. Bu nedenle dil, sadece bir iletişim kurma ve kavram alanı oluşturma yolu değil, aynı vakitte insan yaşamının her alanına ışık tutan bir sözlü kültür kaynağı olma özelliği gösterir.

🔶 Dünya üzerindeki diller, belirli sayıdaki eski ana dillerin uzun bir tarihî süreçte değişik kollara ayrılmasından oluşur. Ayrı ayrı diller ve akraba diller arasındaki bu çeşitlilik yanında aynı dil içinde birtakım değişik kullanımlar görülür. Bir dilin kendi içinde alt kollara ayrılması, o dilin lehçe, şive ve ağızlarını meydana getirir.

🔶 Lehçe, şive ve ağızlar coğrafi ve sosyal nedenlerle bir dilin ses yapısı, şekil yapısı ve sözcük dağarcığı bakımından zamanla birbirinden az çok ayrılmış olan kollarını ifade eder. Dilin bazı çevrelerdeki özel kullanımıyla da argo ve jargon oluşur.