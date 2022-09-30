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İletişimin Ögeleri ve Dilin Kullanımından Doğan Türleri

Dil, bir toplumun milli kimliğini oluşturan en önemli unsurlardan biridir. Kültürün taşıyıcısıdır. Dil çeşitli sosyal, coğrafi ve siyasi nedenlerden zaman içerisinde değişime uğrayabilir. Bunlar da ağız, şive, lehçe gibi aynı dil içinde farklı türleri ortaya çıkarır. Peki dilin kullanımından doğan türler nasıl oluşmuştur? Sizler için araştırdık ...

Giriş Tarihi: 30.09.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 10:03
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İletişimin Ögeleri ve Dilin Kullanımından Doğan Türleri
İletişimin Ögeleri ve Dilin Kullanımından Doğan Türleri

🔶 İletişim, çok kanallı karşılıklı bilgi alışverişi esasına dayanan bir etkileşim sürecidir. Toplumsal hayat için olmazsa olmaz mesabededir.

🔶 İletişim kurmamak imkânsızdır. Hiçbir şey yapmamak, konuşmamak bile anlamlı bir mesaj içerir. Sözlü iletişim dil yoluyla sağlanırken, sözsüz iletişim, yüz, (jest, mimik) beden dili ve temas ile sağlanır. İletişim sürecinin birçok ögesi bulunur. Sağlıklı iletişim için gerekli olan iletişim ögelerine yakından bir göz atalım...

Anlaşmanın Yolu: İletişim

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İletişimin ögeleri

↪ Gönderici: İletişim sürecini başlatarak duygu ve düşüncelerden oluşan mesajın alıcıya ulaştırılmasını sağlar.

↪ Alıcı: Gönderici tarafından gönderilen mesajı alan ögedir. Bazen bir kişi ya da topluluk olabilir.

↪ İleti: Alıcaya aktarılmak için gönderici tarafından yollanan görsel veya işitsel mesaja ileti denilir.

↪ Kanal: Göndericiden alıcıya aktarılan mesajın gönderilme şekline kanal denilir. Görsel, ibare, televizyon, ses, radyo, ışık ve telefon kanal gibi.

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↪ Dönüt (Geri Bildirim): Göndericiden alınan iletiye alıcının bir cevap vermesi geri bildirimdir. Geri bildirim ile iletilen mesajın ulaşılıp ulaşmadığı anlaşılır.

↪ Bağlam (Ortam): İletişim sürecinin gerçekleştiği mekana bağlam denir.

↪ Kod: Gönderici ve alıcı arasında yapılan iletişimin iki taraf tarafından bilinen bir kodlamayla meydana gelmesine "kod" denir. Trafik işaretleri gibi...

Bilmeniz Gereken 15 İmla Kuralı

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Dilin Kullanımından Doğan Türler
Dilin Kullanımından Doğan Türler

🔶 Dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan en temel araçtır. Bu nedenle dil, sadece bir iletişim kurma ve kavram alanı oluşturma yolu değil, aynı vakitte insan yaşamının her alanına ışık tutan bir sözlü kültür kaynağı olma özelliği gösterir.

🔶 Dünya üzerindeki diller, belirli sayıdaki eski ana dillerin uzun bir tarihî süreçte değişik kollara ayrılmasından oluşur. Ayrı ayrı diller ve akraba diller arasındaki bu çeşitlilik yanında aynı dil içinde birtakım değişik kullanımlar görülür. Bir dilin kendi içinde alt kollara ayrılması, o dilin lehçe, şive ve ağızlarını meydana getirir.

🔶 Lehçe, şive ve ağızlar coğrafi ve sosyal nedenlerle bir dilin ses yapısı, şekil yapısı ve sözcük dağarcığı bakımından zamanla birbirinden az çok ayrılmış olan kollarını ifade eder. Dilin bazı çevrelerdeki özel kullanımıyla da argo ve jargon oluşur.

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Lehçe (diyalekt) nedir?
Lehçe diyalekt nedir?

🔶 Bir dilin bilinmeyen, metinlerle izlenemeyen döneminde kendisinden ayrılarak çok büyük farklılıklar gösteren ve farklı bir dil oluşturma yoluna giden kolları lehçe olarak adlandırılır.

🔶 Lehçe, dilin ses ve yapı özelliklerinde büyük farklılaşmaların ortaya çıkmasıyla oluşur. Lehçelerin oluşumunda coğrafi ve kültürel koşulların etkisi çok büyüktür. Türk dilinin Çuvaşça ve Yakutça olarak iki lehçesi bulunur.

Yeni bir dil yeni bir karakter

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