Yeni bir dil yeni bir karakter

🌍Araştırmalar insanların her dilde farklı kişiliğe sahip olabileceğini söylüyor. Birden fazla dili konuşabilenler, her bir dil için ayrı düşünce tarzı geliştirerek ona uygun kişiliğe bürünüyorlar.

🌍 Ana dilin konuşulduğu ortamın koşulları, basit veya zor cümle yapıları konuşma tarzımızı ve insanlarla iletişim kurma biçimimizi değiştirebiliyor. Öyle ki karar verme sürecinden olayları nasıl algıladığımıza kadar tüm düşünce sistemimizi etkiliyor.

Yabancı dil öğrenme yöntemleri... Doğru bilinen 8 yanlış!