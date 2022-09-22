Yeni bir dil yeni bir karakter
Konuştuğumuz dillere göre bambaşka kişiliklere büründüğümüzü hissederiz. Araştırmalar, insanların farklı dillerde farklı kişilik özellikleri gösterdiğini söyler. İtalyanca konuşurken eğlenceli ve hareketli biriyken Almanca konuşurken daha ciddi olabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 22.09.2022
11:29
Güncelleme Tarihi: 22.09.2022
13:19
🌍Bir Çek atasözü:
Yeni dil öğren ve yeni bir ruh edin
"İspanyolca konuşurken hiç utangaç hissetmiyorum. Esprili ve arkadaş canlısıyım…"
"İngilizce konuşurken kibar ve rahatım."
"Rusça konuşurken sert biriymiş gibi hissediyorum."
🌍 Farklı diller konuşurken başka bir kişiliğe geçiş yaptığını veya değişik karakteristik özelliklere büründüğünü söyleyen arkadaşınız oldu mu?
🌍Araştırmalar insanların her dilde
farklı kişiliğe sahip olabileceğini söylüyor. Birden fazla dili konuşabilenler, her bir dil için ayrı düşünce tarzı geliştirerek ona uygun kişiliğe bürünüyorlar.
🌍 Ana dilin konuşulduğu ortamın koşulları, basit veya zor cümle yapıları konuşma tarzımızı ve insanlarla iletişim kurma biçimimizi değiştirebiliyor. Öyle ki karar verme sürecinden olayları nasıl algıladığımıza kadar tüm düşünce sistemimizi etkiliyor.
Yabancı dil öğrenme yöntemleri... Doğru bilinen 8 yanlış!
🌍 İngiltere'de Lancaster Üniversitesi'nden Dr. Panos Athanaspoulos,
İngilizce ve Almanca bilen kişilerin belirli olaylara verdikleri tepkileri inceledi. Yaptığı araştırmalara göre Almanlar olaylara başlangıç, gelişme ve sonuç odaklı yaklaşırken İngilizler sadece gelişmeye, eylemin akışına yoğunlaşarak diğer iki kısmı yok saydığı ortaya çıktı.
🌍2001 ve 2003 yılları arasında yapılan bir araştırmada da dilbilimci
Jean Marc Dewaele ve Aneta Pavlenko, binden fazla kişiye farklı dilleri konuşurken 'Değişik bir insan gibi hissedip hissetmediklerini' sordu. Gelen cevap ilginçti. Bin kişinin neredeyse üçte ikisi buna "evet" cevabını verdi. Bilim adamlar ayrıca düzenli olarak ikinci dilde konuşan kişinin dünyayı algılayış biçiminin değiştiğini açıkladı.
🌍 Psikologlara göre insanlar konuştukları dilin kültürüne uygun davranış ve tutum sergileme eğilimindeler. Kişiler farklı izlenim ve davranışların tetiklendiği, farklı yaşam alanlarına uygun
karakter özellikleri gösterebiliyorlar. İçinde bulunulan ortamın getirdiği dil kullanım koşulları kişinin konuşma tarzına ve karakterine etki ediyor.