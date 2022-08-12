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Bilmeniz Gereken 15 İmla Kuralı

En çok unutulan ve karıştırılan konulardan biri de muhakkak imla kurallarıdır. Günlük yaşamda çok da dikkat edilmeyen bu kurallar aslında oldukça önem arz eder. Hatta bu kurallar sınavlara hazırlanan bir öğrenciyseniz hayat kurtarıcı olabilir. Sizler için en çok karıştırılan 15 imla kuralını derledik. Gelin birlikte inceleyelim...

Giriş Tarihi: 12.08.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 13:25
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Özel isimlere gelen eklerin yazılışı
Özel isimlere gelen eklerin yazılışı

🔴 Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

➡"Marmara Üniversitesine, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığının, Bakanlar Kurulunun" gibi...

Verimli kitap okuma teknikleri

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"Ki" nin Yazımı (Ki'nin Yazılışı, Ki'nin Yazımı Kolay Yolu)
Ki nin Yazımı Ki’nin Yazılışı, Ki’nin Yazımı Kolay Yolu

🔴 Bağlaç olmasına rağmen bitişik yazılan ki' ler:

➡ "meğerki, halbuki, çünkü, belki, mademki, illaki"

Mimari terimler sözlüğü

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Ay ve Gün Adlarının, Tarihlerin Yazımı
Ay ve Gün Adlarının, Tarihlerin Yazımı

🔴 Belli bir tarihse ay ve gün adları büyük yazılır.

➡ "19 Ağustos 1993, 29 Ekim 1923, 13 Mart 1997" gibi...

Edebiyatta postmodern teknikler

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İkilemelerin Yazılışı
İkilemelerin Yazılışı

🔴 Baş kelimesi ikilemeyse ayrı bütün diğer durumlarda bitişik yazılır.

➡ "Baş başa, başa baş vd..." (İkilemelerde)

➡ "Cumhurbaşkanı, başhekim, başbakan, başvuru, başçavuş..." (Diğer durumlarda)

Dünya edebiyatından 100 alıntı

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Kısaltmalarla ilgili kurallar
Kısaltmalarla ilgili kurallar

🔴 Kurum ve kuruluşların kısaltmaları araya nokta konulmadan büyük harfle yazılır.

➡ "TBMM, TSK, TDK, TTK" gibi...

20 maddede senaryo yazım teknikleri

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