Bilmeniz Gereken 15 İmla Kuralı

En çok unutulan ve karıştırılan konulardan biri de muhakkak imla kurallarıdır. Günlük yaşamda çok da dikkat edilmeyen bu kurallar aslında oldukça önem arz eder. Hatta bu kurallar sınavlara hazırlanan bir öğrenciyseniz hayat kurtarıcı olabilir. Sizler için en çok karıştırılan 15 imla kuralını derledik. Gelin birlikte inceleyelim...