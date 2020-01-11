20 maddede senaryo yazım teknikleri

Yazar olmak için kimimiz doğuştan gelen üstün yeteneklere sahip olmamız gerektiğini düşünürüz. Fakat bu düşünce belki de yazmaya karşı koyduğumuz setlerle birlikte, zihnimizin tembelliğinden ileri gelen bahanelerden yalnızca birkaçıdır. Oysa günlük hayatta, bir durumu, gözlemi; öznel yorumlarımızla harmanlayıp kendi tasvirlerimizle aktarırken aslında tahkiye biçimini kullanmaktayız. Senaryo yazımı da belli bir beceri gerektirmenin yanında öğrenilebilir ve zamanla uzmanlaşılabilir bir alandır. Çalışma ve emek gerektiren bu zorlu süreçte senaryo yazım tekniklerinin neler olduğunu, senaryo yazımına dair ipuçlarını siz Fikriyat okurları için derledik.