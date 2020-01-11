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20 maddede senaryo yazım teknikleri

Yazar olmak için kimimiz doğuştan gelen üstün yeteneklere sahip olmamız gerektiğini düşünürüz. Fakat bu düşünce belki de yazmaya karşı koyduğumuz setlerle birlikte, zihnimizin tembelliğinden ileri gelen bahanelerden yalnızca birkaçıdır. Oysa günlük hayatta, bir durumu, gözlemi; öznel yorumlarımızla harmanlayıp kendi tasvirlerimizle aktarırken aslında tahkiye biçimini kullanmaktayız. Senaryo yazımı da belli bir beceri gerektirmenin yanında öğrenilebilir ve zamanla uzmanlaşılabilir bir alandır. Çalışma ve emek gerektiren bu zorlu süreçte senaryo yazım tekniklerinin neler olduğunu, senaryo yazımına dair ipuçlarını siz Fikriyat okurları için derledik.

Giriş Tarihi: 11.01.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 09:38
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Film izlemek
Film izlemek

1.Senaristlik serüvenine adım atmak isteyen kişilerin ilk yapması gereken şey çokça film izlemektir. Nasıl ki bir yazar olmak için binlerce kitap okunması gerekirse, senarist olmak için de binlerce film izlenmesi gerekir.

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Senaryo okuması yapmak
Senaryo okuması yapmak

2. Senaryoyu tanımak ve ne olduğunu anlamak amacıyla senaryo okumaları yapılması gerekir. Böylece farklı senaryo biçimleri, senaristlerin üslupları, sinemada senaryonun mahiyeti ile ilgili panoramik bir bakış açısı çizilebilir. Aynı zamanda eylemlerin nasıl tasvir edildiği, diyalogların senaryo içerisinde nasıl oluşturulduğu, karakterlerin ise nasıl işlendiğine dair yol göstericidir.

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Hem anlatı hem de sinematografi bilgisine sahip olmak
Hem anlatı hem de sinematografi bilgisine sahip olmak

3.Senaryo yazımının iki farklı boyutu vardır. Bunlardan ilki anlatı boyutu, diğeri ise sinematografi boyutudur. Senarist hem anlatı bilgisine, hem de sinematografi bilgisine sahip olmak zorundadır. Senarist anlatı ve sinematografinin ayrılamayacak bir bütün olduğunu zihninde çıkarmaması icap eder.

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Senaryo dilini öğrenmek
Senaryo dilini öğrenmek

4. Senaryo diliyle ilgili fikir edinmek, başlangıç için en önemli hususlar arasında yer alır. Senaryo dilini öğrenmek yine okumakla sağlanır fakat bu yalnızca bir öykü gibi okumayı değil, konu edinilecek malzemenin aracı olan dili kavramak adına yapılacak nitelikli bir okumayı ihtiva eder. İyi ve orijinal bir senaryoda, özgün ve akılda kalan bir dil kullanabilmek oldukça zordur buna rağmen bu sayfalarda sesini duyurmak son derece önemlidir. Senaryoda kullanılan dil aksiyonu betimler ve belirler.

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Özgün fikirler üretmek
Özgün fikirler üretmek

5. Özgün ve efektif fikirler üretmeye çalışmak, senaryo yazımının demirbaşları arasında sayılır. Senaryo yazacak kişilerin fikir ve düşüncelerini ayrıntılarıyla yazması, kurguyu zihninde taslak bir şekilde belirlemesine yardımcı olur.

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