Bosna'nın 489 yıllık eğitim yuvası: Gazi Hüsrev Bey Medresesi

▪ Bosna Hersek'in kültürel ve ilmi dokusunda eşsiz bir yere sahip olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 9 yıllık ilköğretim sonrası yalnızca en seçkin öğrencileri bünyesine kabul eden bir bilim ve irfan pınarı. Burada öğrenciler, dini ilimlerle birlikte modern bilimsel disiplinleri de derinlemesine öğrenme fırsatı bulmakta.

▪ Hırvatistan'ın güneyinden getirilen usta taş işçilerince titizlikle inşa edilen medrese ve görkemli külliyesi, günümüzde Saraybosna'nın en çok ziyaret edilen noktalarındandır. Komünist dönemin ideolojik baskılarına ve 1992-1995 Bosna Savaşı'nın yıkıcı kuşatmasına rağmen eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Gazi Hüsrev Bey Medresesi, geçmişin zorluklarına karşı bilginin ve kültürel kimliğin direnişini temsil eden canlı bir abide olarak varlığını sürdürmekte.

BOSNA'DA FETHİN SEMBOLÜ