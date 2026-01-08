Bosna'nın 489 yıllık eğitim yuvası: Gazi Hüsrev Bey Medresesi
Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 489 yıldır kesintisiz eğitim vermekte. Dünyanın en eski eğitim kurumlarından ve Bosna Hersek'in en prestijli liselerinden olan medrese, bilgi ve mirasın adeta canlı sembolü. Zorlu dönemlere rağmen ayakta kalan bu köklü kurum, geleceğe ışık saçmaya devam etmekte. İşte, Bosna'nın 489 yıllık eğitim yuvası: Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin hikayesi...
▪ Saraybosna'nın kalbinde, tarihin ve eğitimin kesişim noktası: Gazi Hüsrev Bey Medresesi 1537'de II. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey tarafından kurulmuştu.
▪ Osmanlı mirası kurum Balkanlar'daki en etkileyici eserlerden biri. Geçirdiği savaşlara ve çağına meydan okuyan yapısıyla medrese, günümüzde dahi ülkenin en prestijli eğitim kurumları arasında. Başçarşı'daki konumuyla da dikkat çeken Gazi Hüsrev Bey Medresesi, asırlardır süregelen bilgi aktarım misyonunu başarıyla sürdürmekte.
▪ Bosna Hersek'in kültürel ve ilmi dokusunda eşsiz bir yere sahip olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 9 yıllık ilköğretim sonrası yalnızca en seçkin öğrencileri bünyesine kabul eden bir bilim ve irfan pınarı. Burada öğrenciler, dini ilimlerle birlikte modern bilimsel disiplinleri de derinlemesine öğrenme fırsatı bulmakta.
▪ Hırvatistan'ın güneyinden getirilen usta taş işçilerince titizlikle inşa edilen medrese ve görkemli külliyesi, günümüzde Saraybosna'nın en çok ziyaret edilen noktalarındandır. Komünist dönemin ideolojik baskılarına ve 1992-1995 Bosna Savaşı'nın yıkıcı kuşatmasına rağmen eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Gazi Hüsrev Bey Medresesi, geçmişin zorluklarına karşı bilginin ve kültürel kimliğin direnişini temsil eden canlı bir abide olarak varlığını sürdürmekte.
▪ Medrese neredeyse 500 yıldır süreklilik halinde eğitime devam etmekte ve kurucusu Gazi Hüsrev Bey'in Vakıfnamesinde de yer aldığı gibi içinde bulunduğu döneme ve şartlara uyum sağlamakta.
▪ Medresede doğa bilimleri, sosyal bilimler ve yabancı diller gibi genel derslerin yanı sıra kıraat, tefsir, hadis, fıkıh, akaid ve ahlak gibi birçok teknik dersin de verilmekte. Medrese mezunlarının, diğer tüm lise düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olan öğrenciler gibi istedikleri fakültelerde okuma şansına sahipler.
▪ Bosna Hersek'te 16. yüzyılın ilk yarısında 20 yıl boyunca Osmanlı'nın sancak beyliğini yapan Gazi Hüsrev Bey, inşa ettirdiği cami, medrese, kütüphane, saat kulesi, çarşı, han ve dükkanlarla o dönemde mütevazı bir kasaba olan Saraybosna'nın şehirleşmesinde en önemli adımları attı.
▪ Gazi Hüsrev Bey Medresesi; İngilizce, Arapça ve Türkçe eğitim verdiği için Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Gazi Hüsrev Bey Vakfının arşivindeki belgelerde de medresenin Gazi Hüsrev Bey tarafından annesi Selçuk Hatun anısına yaptırıldığı ifadesi bulunuyor.
▪ Çatısının kurşun olması nedeniyle halk arasında "Kurşumliya (Kurşunluca)" olarak da bilinen medrese, ülkenin önde gelen birçok önemli devlet ve din adamının yetiştiği yer olarak biliniyor.
▪ Tarihi medresenin kapısındaki kitabede, "Bu bina bilimi ve Allah sevgisini dualarla arayanlar için yapıldı. Dinin savunucusu Gazi Hüsrev, iyi niyetin kaynağı ve adaletin gururudur." yazısı yer alıyor.
▪ Osmanlı'nın Bosna'daki ilk sancak beyi İshakoğlu İsa Bey, "Saraybosna'nın kurucusu" diye bilinirken, Gazi Hüsrev Bey de Saraybosna'nın şehir ve ticaret merkezi haline gelmesini sağlayan isim olarak tarihi kayıtlarda yer alıyor. Gazi Hüsrev Bey'in Saraybosna'ya bıraktığı en önemli eserlerden medrese, 489 yıllık geçmişiyle tarihe tanıklık etmeyi sürdürüyor.