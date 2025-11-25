Bosna'da bir Osmanlı kasabası: Poçitel

4 /10













◾ Poçitel bölge için çok önemli bir stratejik mevki idi. Öyle ki kale, Adriyatik ile Neretva Vadisi arasındaki iletişim ve ulaşım ağını yönetmekte idi.

◾ Kasabada bir tarım arazisi olmaması askeri kökenli sebeplerle inşa edilmesi gibi sebeplerle Poçitel 19. asırda yok olmaya mahkum kalmıştı.

🔍 Neretva Nehri

Lebršnik Dağı'ndan doğan Neretva, Konjic, Jablanica ve Mostar üzerinden Adriyatik Denizi'ne dökülen, bölge için çok önemli bir su kaynağıdır.