Osmanlı mirası Mostar Köprüsü

◾ Bulunduğu konum, yapısı ve hayran bırakan doğallığı ile dünyanın en güzel köprülerinden biri olarak anılan Mostar Köprüsü 16. yüzyılda büyük usta Mimar Sinan'ın çırağı Mimar Hayreddin tarafından inşa edilmişti.

◾ Büyük seyyahımız Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde övdüğü ve "benzersiz" olarak ifade ettiği köprü, Neretva Nehri'nin Osmanlı Gerdanlığı olarak bilinmekte.

BOSNA'NIN UMUDA AÇILAN KAPISI: UMUT TÜNELİ