Bosna'da fethin sembolü: Kuşlat Camii
Mekanlar, tarihin soluk alıp verdiği yegane noktalar. Bosna dağlarında bulunan emsalsiz bir çiçek olan Kuşlat Camii, İslam mimarisinin harika bir örneği olduğu gibi inşa edildiği dönemde Müslümanların yegane toplanma mekanıydı. Fethin sembolü olarak Osmanlı askerlerinin dağa bir külah gibi giydirdikleri cami 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Sırplar tarafından kasıtlı olarak yakılmıştı. 2013 yılında tekrar inşa edilen cami, İslam'ın Bosna'daki en güzel mühürlerinden biri.
Giriş Tarihi: 14.11.2024
16:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024
17:22
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Cihad anlayışı ile hareket eden Osmanlılar, toprakları işgal etmiyor fethediyorlardı. Bundan dolayı Balkanlar'da İslam hızlı bir şekilde yayılıyor ve insanlar akın akın İslam'ı seçiyorlardı.
📍 Kısa bir sürede
Müslüman yatağı haline gelen Balkan bölgesi hem Osmanlı fetihlerine dayanak oldu hem de Macarlar için bir sınır teşkil etti.
OSMANLI'NIN BALKANLAR'DA YAŞAYAN 10 ESERİ
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Fatih Sultan Mehmed Han bu bölgedeki ilerlemenin bir karşılığı olarak 1463-1464 arasında Bosna'yı, 1477-1481 arasında ise Hersek'i fethetmişti.
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Osmanlı Devleti'nin Bosna Hersek'i fethetmesi ile beraber Osmanlı-Macar sınır hattı oluşmuştu. Bu sıkıntılı durum Kanuni Sultan Süleyman'ın Mohaç Savaşı'na kadar sürecekti.
Mohaç Savaşı nedir?
Osmanlı-Macar Savaşı olan Mohaç, Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki en kısa sürede kazanılan zaferdi.
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Macarların zaman zaman Bosna içlerine gerçekleştirdikleri akınlar neticesinde Osmanlılar Zvornik Sancağı'nı kurarak bölgede güvenlik ve huzur tesis etme yoluna gitmişlerdi.
📍 Bu sebeple yeni kurulan
Zvornik Sancağı'nın dört kalesi vardı. Bu dört kalenin en bilineni ise bölgenin güneyinden sorumlu olan Kuşlat Kalesi idi.
AVRUPA'NIN ORTASINDA KAPANMAYAN YARA SREBRENİTSA
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Osmanlı sistemine göre yeni kurulan kalelerde Yeniçeriler bulunur ve buraya gönderilen askerleri eğiterek bir kale birliği teşkil ederlerdi.
📍 Sınır kalelerinde görev yapan
Osmanlı askerlerine "müstahfız" ismi verilirdi. Müstahfızları yetiştiren Yeniçeriler görevleri sona erdiğinde İstanbul'a dönerlerdi.
ÜSKÜP'TEKİ OSMANLI ESERLERİ
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Bosna'nın kuzeyinde kalan Drina nehrinin kenarında bölge için büyük önem arz eden dışarıdan bakıldığında bir kartal yuvasını andıran Kuşlat Kalesi, 1460 - 1480 tarihleri arasında inşa edilmişti.
🔍 1 BİLGİ: Drina nehri, Balkanlar'ın meşhur nehri Sava Irmağı'nın bir koludur. 346 kilometre uzunluğundadır.
📍 Bu kale hem bölgenin güvenliği hem de ticari yollar üzerinde olması sebebiyle
Bosna için hayatiyet derecesinde önem taşımıştı.
BALKANLAR'IN İNCİSİ: MAKEDONYA