Bosna'da fethin sembolü: Kuşlat Camii

📍 Cihad anlayışı ile hareket eden Osmanlılar, toprakları işgal etmiyor fethediyorlardı. Bundan dolayı Balkanlar'da İslam hızlı bir şekilde yayılıyor ve insanlar akın akın İslam'ı seçiyorlardı.

📍 Kısa bir sürede Müslüman yatağı haline gelen Balkan bölgesi hem Osmanlı fetihlerine dayanak oldu hem de Macarlar için bir sınır teşkil etti.

OSMANLI'NIN BALKANLAR'DA YAŞAYAN 10 ESERİ