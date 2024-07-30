Üsküp'teki Osmanlı eserleri

Sultan Murad Camii

◾ Osmanlı Sultanları inşa ettirdikleri eserlerle şehirleri süsledikleri gibi İslam ruhunu taşa kazıyarak ahlaklı toplumlar yetişmesine önderlik etmiş karakterlerdir.

◾ Osmanlı'nın en önemli karakterlerinden olan Fatih Sultan Mehmed Han'ın babası, yeniden toparlanma ve yükseliş sürecinin mimarı Sultan II. Murad da bu yönden gitmiş ve Üsküp'ün merkezine sade ve güzel bir cami ettirmiştir.

Sultan II. Murad kimdir?

1404 - 1451 yılları arasında yaşayan ve Osmanlıların 6. hükümdarı olan Sultan II. Murad, pek çok savaşın galibi muzaffer bir komutandır. Oğlu Sultan II. Mehmed'e büyük ölçüde tehlikelerden temizlenmiş bir devlet bırakmıştır.

İKİNCİ MURAD'IN VASİYETİ