Üsküp'teki Osmanlı eserleri
521 sene Osmanlılara bağlı kalan Üsküp, Makedonya ve Balkanların incisi olarak biliniyor. Binlerce yıllık tarihiyle bölgeye değer katan şehir 132 yılında Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra Müslümanlar için büyük önem arz eden bir duruma gelir. Zamanla Osmanlılar şehrin dört bir yanını İslami ögeler ile donatırlar. 1913'De Osmanlı hakimiyetinden çıktıktan sonra eski huzurlu günlerini mumla arıyor. Üsküp'te birbirinden güzel Osmanlı eserlerini araştırdık.
Giriş Tarihi: 30.07.2024
14:26
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
14:30
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Makedonya'nın incisi, Balkanların göz bebeği Üsküp binlerce yıllık bir tarihe sahip ortasından akan Vardar'ın ayırdığı bir şehir. Kendini Osmanlı'da bulan Üsküp konumu, mimari ve kültürel güzellikleri ile öne çıkıyor.
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Üsküp 2014 Projesi dahilinde Helenistik bir kültür inşa edebilmek amacıyla heykellerle donatılan şehir her şeye rağmen bir Osmanlı şehri olma hüviyetini koruyor. Öyle ki şehrin en önemli yapıları Osmanlı'nın mirasları...
BALKANLAR'IN İNCİSİ: MAKEDONYA
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Üsküp iki yakadan meydana gelen bir şehirdir. Asırlardır Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün ortasından geçen ise şarkılara, türkülere konu olmuş Vardar Nehri'dir.
Vardar nehri nereye akar?
Makedonya'nın kuzeyindeki Gostivar iline bağlı Vrutok köyünde doğan Vardar, 301 kilometre giderek Makedonya üzerinden Yunanistan'a geçer ve buradan Akdeniz'e dökülür. Vardar Maedonya'nın en uzun nehridir.
◾ Nehrin iki yakasını birleştiren
Taşköprü, Osmanlı'nın Üsküp'teki sembol eserlerinin başında geliyor. Üsküp denilince akla gelen i lk simge olan yapı asırlardır ayakta.
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Sultan II. Murad döneminde yapımına başlanan ve Fatih Sultan Mehmed döneminde tamamlanan köprü, şehrin sembolü olarak gösteriliyor. Taş Köprü esasında Fatih Sultan Mehmed Köprüsü...
◾ Şehrin
Müslüman kısmı ile modern tarafını birbirine bağlayan köprü, Makedonya'nın simgesi konumunda. Üsküp 2014 projesi çerçevesinde geride bırakılmak istenen tarihi Taş Köprü tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.
ÜSKÜP'TE RAMAZAN GELENEKLERİ
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Üsküp denilince akla gelen ikinci simge Eski Çarşı yahut Türk Çarşısı'dır. Osmanlı döneminde şehrin kuzey tarafına inşa edilen bu çarşı günümüzde Müslüman Üsküp'ün kalbidir.
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Üsküp Kalesi'nin yamacında kurulan çarşı klasik bir Türk çarşısı hüviyeti taşır. Şehrin yaşam ve turistik alanı olarak bilinen çarşı şehrin adeta yüzüdür.
Sultan Murad Camii
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Osmanlı Sultanları inşa ettirdikleri eserlerle şehirleri süsledikleri gibi İslam ruhunu taşa kazıyarak ahlaklı toplumlar yetişmesine önderlik etmiş karakterlerdir.
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Osmanlı'nın en önemli karakterlerinden olan Fatih Sultan Mehmed Han'ın babası, yeniden toparlanma ve yükseliş sürecinin mimarı Sultan II. Murad da bu yönden gitmiş ve Üsküp'ün merkezine sade ve güzel bir cami ettirmiştir.
Sultan II. Murad kimdir?
1404 - 1451 yılları arasında yaşayan ve Osmanlıların 6. hükümdarı olan Sultan II. Murad, pek çok savaşın galibi muzaffer bir komutandır. Oğlu Sultan II. Mehmed'e büyük ölçüde tehlikelerden temizlenmiş bir devlet bırakmıştır.
İKİNCİ MURAD'IN VASİYETİ