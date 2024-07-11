Avrupa'nın ortasında kapanmayan yara Srebrenitsa
Bosna Savaşı'nda arkasına Birleşmiş Milletler'i alan Sırplar, akıl almaz cinayetler ve soykırıma varan katliamlar gerçekleştirdi. 11 Temmuz 1995 tarihinde, tüm dünyanın gözü önünde Müslüman Boşnak halkına yönelik gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük katliam oldu. İşte 29. yılında Avrupa'nın ortasında kanamayan bir yara: Srebrenitsa...
Giriş Tarihi: 11.07.2024
09:37
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
10:02
📍
Kapanmayan bir yarayı tarif ederken hangi kelimeyi değil hangi mekanı kullandığımız önemli. Srebrenitsa dinmeyen bir acı olarak 29 yıldır insanlığın önünde duruyor.
📍
Avrupa kıtasında II. Dünya Savaşı'nın arkasından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa katliamı unutulmuyor. Katliamı büyüten ise suskunluklar...
Bosna Savaşı Öncesinde Bölgedeki Gerilimlerin Tarihsel Kökenleri
📍
11 Temmuz - 22 Temmuz 1995 tarihleri arasında yaşanan soykırımın ilk adımı Srebrenitsa'nın Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerince işgal edilmesiydi.
📍 Yıllar sonra
Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan ve müebbet hapse mahkum edilen Ratko Mladic'in Srebrenitsa'ya ayak basması tarihteki en iğrenç soykırımlardan birinin başlangıcının ilk adımıydı.
📍
Sırpların şehre girmesinin ardından Boşnak Halk şehirde bulunan BM gücü olan Hollanda askerlerine sığındı. Ama Hollandalılar Boşnakları hiç düşünmeden Sırplara teslim etti.
📍 Bu alenen
masum sivillerin öldürülmesine yardım etmekti. BM'ye bağlı Hollandalıların bu eyleminin sonucunda en az 8 bin 372 Boşnak sivil katledildi
Bosna Savaşı'nın 7 binden Fazla Kurbanı Hala Kayıp
📍 Ailesinin
gözü önünde işkence gören ve ardından Sırplar tarafından vahşice öldürülen Boşnak siviller, toplu mezarlara gömüldü. Bu sebepten dolayı bazı kimlik tespitleri yıllarca sürdü.
📍
Srebrenitsa'dan çıkmayı başaran ve Boşnak ordusunun kontrolündeki bölgeye ulaşmaya çalışan siviller orman yolunu tercih etmişti. Lakin bu yol "ölüm yolu" oldu.
📍
Sırp birlikler orman içindeki yoldan gitmeye çalışan sivilleri çeşitli pusularla öldürdü. Bundan dolayı orman yolu halk tarafından bugün dahi olarak anılıyor. "ölüm yolu"
📍
Srebrenitsa'nın acısının geçmemesi, yarasının kapanmamasının sebebi her yıl bulunan mezarlar. Günümüzde dahi yapılan kazılarda mezarlar ve kayıp insan naaşları bulunuyor.
Aliya İzzetbegoviç'ten hafızalara kazınan 25 söz