Avrupa'nın ortasında kapanmayan yara Srebrenitsa

📍 Kapanmayan bir yarayı tarif ederken hangi kelimeyi değil hangi mekanı kullandığımız önemli. Srebrenitsa dinmeyen bir acı olarak 29 yıldır insanlığın önünde duruyor.

📍 Avrupa kıtasında II. Dünya Savaşı'nın arkasından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa katliamı unutulmuyor. Katliamı büyüten ise suskunluklar...

Bosna Savaşı Öncesinde Bölgedeki Gerilimlerin Tarihsel Kökenleri