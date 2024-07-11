Bosna'nın umuda açılan kapısı: Umut Tüneli

Umuda açılan koridor

🔹 "Umut Tüneli" olarak adlandırılan bu tünel, sadece bir geçit olmanın ötesinde, Bosnalılar için umut ve hayatta kalma sembolü haline geldi.

🔹 Savaş boyunca Aliya İzzetbegoviç tarafından da kullanılan tünel, kuşatma altındaki şehre silah, yiyecek, mazot ve ilaç gibi temel ihtiyaçların taşınmasını sağladı. Tahminlere göre tünel sayesinde yaklaşık 300 bin insanın hayatı kurtarıldı.