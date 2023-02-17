Türk lehçelerinde "ev"

ESKİ TÜRKÇE

Ev- Eb

◼ Türk dilinin en eski kelimelerinden biri olan "ev", "bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut" anlamına gelmektedir.

◼ Eski Türkçeden itibaren Türk lehçelerimizde görülen bu sözcük, eb > ew > ev şeklinde değişiklik yaşayarak günümüze ulaşmıştır.

➡ "… biz ni ölür teçi kök temiş, türgiş kaganı taşıkmış tidi on ok budum kalısız taşıkmış tırtabgaç süsi bar ermiş ol sabır eşidip kaganım ben ebgerü tüşeyin tidi."

➡ (Bizi öldürecek, demiş Türgiş hakanıdışarı (=sefere) çıkmış. On ok milleti de kalmayıp dışarı çıkmış der. Çinlilerin de (hazır) askeri var imiş. Bu sözüişidip hakanım ben eve (=vatana, yurda) doğru düşeyim dedim.)

Orhun Abideleri

Ortak değerlerimiz "gök"