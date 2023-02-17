Arama

Menu

Türk lehçelerinde "ev"

Türk gelenek ve göreneklerinde evin değeri, yeri ve önemi bambaşkadır. Eski Türkçeden itibaren dilimizden düşmeyen ve hayatımızın merkezinde olan evler, Türkiye Türkçesi dışındaki diğer lehçeler tarafından da korunmuş ve ortak kelimeden biri olmuştur. İşte Türk lehçelerinde ev sözcüğünün karşılıkları...

Giriş Tarihi: 17.02.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 16:44
  • 1
  • 18
ESKİ TÜRKÇE
ESKİ TÜRKÇE

ESKİ TÜRKÇE

Ev- Eb

◼ Türk dilinin en eski kelimelerinden biri olan "ev", "bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut" anlamına gelmektedir.

◼ Eski Türkçeden itibaren Türk lehçelerimizde görülen bu sözcük, eb > ew > ev şeklinde değişiklik yaşayarak günümüze ulaşmıştır.

"… biz ni ölür teçi kök temiş, türgiş kaganı taşıkmış tidi on ok budum kalısız taşıkmış tırtabgaç süsi bar ermiş ol sabır eşidip kaganım ben ebgerü tüşeyin tidi."

(Bizi öldürecek, demiş Türgiş hakanıdışarı (=sefere) çıkmış. On ok milleti de kalmayıp dışarı çıkmış der. Çinlilerin de (hazır) askeri var imiş. Bu sözüişidip hakanım ben eve (=vatana, yurda) doğru düşeyim dedim.)

Orhun Abideleri

Ortak değerlerimiz "gök"

  • 2
  • 18
SAHA TÜRKÇESİ
SAHA TÜRKÇESİ

SAHA TÜRKÇESİ

Ev- Av

◼ Kuzeydoğu grubuna mensup olan Saha (Yakut) Türkçesi dünyanın kuzeyinde, Sibirya bölgesinde varlığını sürdürmektedir. Yakut Türkçesinde "ev" kelimesine karşılık olarak "av" kelimesi vardır.

Ol avina tööndi.
(O evine döndü.)

Saha deyişi

  • 3
  • 18
ALTAY TÜRKÇESİ
ALTAY TÜRKÇESİ

ALTAY TÜRKÇESİ

Ev- Üy

◼ Sibirya (kuzeydoğu) Türk lehçesi grubundan olan Altay Türkçesinde "ev" kelimesi, kuzeybatı grubundaki çoğu lehçeye benzemektedir.

◼ Türkiye Türkçesindeki "ev" kelimesi "üy" şeklinde karşılık bulmaktadır.

Köp sülegen keçke cetpes,
Kere altagan üyge cetpes.

(Çok konuşan akşama yetmez,
Büyük adımlayan eve ulaşamaz.)

Altay Atasözü

Türk Lehçelerinde ortak kelime "anne"

  • 4
  • 18
HAKAS TÜRKÇESİ
HAKAS TÜRKÇESİ

HAKAS TÜRKÇESİ

Ev- İb

◼ Hakasya, Sayan Dağlarından Yenisey Nehri boyunca uzanan bölgede yaşamlarını sürdürmektedirler. Hakas Türklerinin dili olan Hakas Türkçesinde "ev" kelimesi hem kendi grubundaki lehçelerden hem de diğer Türk lehçelerinden farklı özellikler barındırmaktadır.

◼ İlk harfi e>i olurken ikinci harfi v>b değişimine uğramıştır.

  • 5
  • 18
TUVA TÜRKÇESİ
TUVA TÜRKÇESİ

TUVA TÜRKÇESİ

Ev- İb

◼ Sibirya'daki Türk toplulukların hepsi Kiril alfabesini kullanmaktadır. Kuzeydoğu grubunun temsilcilerinden biri olan Tuva Türkçesi de onlardan biridir. Tuva Türkçesinde "ev" kelimesi "ög" sözcüğü ile karşılık bulmuştur. Sibirya grubunda

Kalbak kezek -ot çudu, haram kaday -ög çudu.
(Düz kütük ateşin ayıbı, cimri hanım evin ayıbı.)

Tuva Atasözü

Türk lehçelerinde "deprem"

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN