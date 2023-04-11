Türk lehçelerinde "bayram" kelimesinin karşılığı

Rahmetiyle insanlığı kuşatan Ramazan ayı bugün itibariyle veda ediyoruz. Tüm İslam aleminin heyecan ile beklediği Ramazan Bayramı da bu vesile ile gelmiş bulunuyor. Müslümanlar için mühim bir yeri teşkil eden bu özel gün, Türk lehçelerinde farklı kelimeler ile karşılık buluyor. İşte, bayram sözcüğünün karşılıkları...