Türk lehçelerinde "bayram" kelimesinin karşılığı
Rahmetiyle insanlığı kuşatan Ramazan ayı bugün itibariyle veda ediyoruz. Tüm İslam aleminin heyecan ile beklediği Ramazan Bayramı da bu vesile ile gelmiş bulunuyor. Müslümanlar için mühim bir yeri teşkil eden bu özel gün, Türk lehçelerinde farklı kelimeler ile karşılık buluyor. İşte, bayram sözcüğünün karşılıkları...
Giriş Tarihi: 19.04.2023
17:16
Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
17:26
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
BAYRAM- BAYRAM
🔹 Güneybatı Türk lehçelerinden biri olan Azerbaycan Türkçesinde bayram sözcüğü Türkiye Türkçesindeki hali ile yani "
bayram" kelimesi kullanılmaktadır.
➡
Ramazan Bayramınız qutlu olsun.
➡
Ramazan Bayramı kutlu olsun.
Türk lehçelerinde "Ramazan"
TÜRKMEN TÜRKÇESİ
BAYRAM- BAYRAM
🔹 Oğuz grubunun temsilcilerinden Türkmen Türkçesinde "bayram" sözcüğü aynı grupta yer aldığı Türkiye Türkçesi ile birebir aynıdır.
➡
Oraza Bayramynyz gutly bolsun.
➡
Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
ÖZBEK TÜRKÇESİ
BAYRAM- HAYİT
🔹
Güneydoğu Türk lehçeleri grubunda bulunan Özbek Türkçesinde " bayram" sözcüğünü karşılayan " hayit" kelimesi bulunmaktadır. Nadir de olsa " bayram" sözcüğü kullanılır. Karluk grubu, güneybatı sınıfından ziyade hayit/heyit sözcüğü yaygındır.
➡
Ro'za hayit muborak bo'lsin.
➡
Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Azerbaycan Ramazan sözlüğü
BAŞKURT TÜRKÇESİ
BAYRAM- BAYRAM
🔹 Başkurt Türkçesi Kıpçak sınıfında yer alan bir lehçedir. Bu Türkçede "
bayram" kelimesi Türkiye Türkçesi ile aynıdır.
➡
Ramazan Bayramı mubarek bolsin.
➡
Ramazan Bayramı hayırlı olsun.
Doğu Türkistan Ramazan sözlüğü
UYGUR TÜRKÇESİ
BAYRAM- HEYİT
🔹 Karluk grubunun Özbek Türkçesinden sonraki temsilcisi olan Uygur Türkçesinde "
bayram" kelimesini " heyit" sözcüğü karşılamaktadır.
➡
Roza heytingiz kutluk bolsing.
➡
Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Türk lehçelerinde "iftar"