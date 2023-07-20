Türk Dil Kurumu'nun yazımını güncellediği kelimeler

YÜRÜK > YÖRÜK

🔸 Eski Türkçe bir sözcük olan "yürük", aslında "yürüyen Türk" manasına gelmektedir. Eski haliyle "yürük", güncel haliyle "yörük" olan bu sözcük şu manaya gelmektedir:

"Anadolu ve Rumeli'de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türklerine verilen adıdır."