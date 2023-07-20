Türk Dil Kurumu'nun yazımını güncellediği kelimeler
Türk Dil Kurumu, Türkçe sözlüğünün 12. baskısı ile bazı kelimelerin yazılışlarını güncelledi. Günlük hayatımızda konuşma ve yazı dili olarak kullandığımız doğru bilinen bazı kelimeler bugünden itibaren yanlış kabul ediliyor. İşte, Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde değişen o 18 kelime....
Giriş Tarihi: 20.07.2023
16:52
Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
17:03
KAYYUM > KAYYIM
🔸 Türk Dil Kurumu, Güncel Sözlüğü'nÜN 12. basımı ile birlikte belli başlı kelimelerin yazımında değişikliğe gitti. Bu sözcüklerden ilki de eskiden yazımının ve söyleminin "
kayyum" olarak bildiğimiz kelimedir.
🔸 Eskiden "
kayyum" olarak bildiğimiz sözcük güncelde " kayyım" olarak belirlendi. Bu kelime manasına gelmektedir. "Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse"
Eski Türkçe aile sözlüğü
ÇİĞ BÖREK > Çİ BÖREK
🔸 Türk Dil Kurumu'nun
Güncel Sözlüğü'nün 12. baskısında, 82 bin 133 madde içi, 18 bin 133 tane de madde dışı terim ve deyim yer almaktadır.
🔸 Güncellenen kelimelerden biri olan ve
"Çiğ kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkanın içine konulup yağda kızartılarak yapılan bir börek türü; çiğ börek" manasına gelen "Çiğ börek" artık "Çi börek" olarak sözcükte yerini aldı.
UNVAN > UNVAN
🔸 Türk Dil Kurumu'nun Güncel Sözlüğü'nde toplamda
45 bin 372 örnek cümle bulunmaktadır. Bunlardan biri olan dilimizde yaygın olarak kullandığımız "unvan" sözcüğüdür.
🔸 Unvan kelimesi güncelde
"ünvan" olarak kullanılır ve manasına gelmektedir. "Bir kimsenin memuriyetindeki rütbesini, makamını veya mevkisini gösteren san"
Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına geçen kelimeler
YÜRÜK > YÖRÜK
🔸 Eski Türkçe bir sözcük olan "
yürük", aslında "yürüyen Türk" manasına gelmektedir. Eski haliyle "yürük", güncel haliyle "yörük" olan bu sözcük şu manaya gelmektedir:
"Anadolu ve Rumeli'de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türklerine verilen adıdır."
YAKAN TOP > YAKANTOP
🔸 Türk Dil Kurumu'nun sözlük metni toplamda
1 milyon 756 bin 396 sözden oluşmaktadır. Güncellen sözcüklerden biri olan "yakan top"tur.
🔸 Bu sözcükte bariz fark görünmemektedir.
"Birkaç kişilik iki takım arasında bir el topuyla oynanan ve topu karşı takım oyuncusuna vurma temeline dayanan bir oyun türü" manasına gelen bu sözcükleri yeni haliyle birleşmiş olarak karşımıza çıkar. "yakan ve top"
Hür Azerbaycan'ın hür kelimeleri