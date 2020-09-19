T.S. Eliot'a göre şiir nedir, eleştirmenin görevleri nelerdir?

Şiir, bir milletin dilini, duyuş ve düşünüş şeklini, bir toplumun bütün üyelerinin hayatlarını, şiir okuyan veya okumayan, büyük şairlerin adlarını bilen veya bilmeyen, kısaca yeryüzündeki bütün insanları etkiler. Şiirin etkisi merkezden uzaklaştıkça daha dağınık, dolaylı ve ispatı güç bir hale gelir. Bu tıpkı bulutsuz bir gökyüzünde uçan bir kuş veya uçağı son ufuk çizgisine kadar gözlerinizle takip etmek gibidir; ulaşabildiği en uzak noktada siz onu görebildiğiniz ve göstermeye çalıştığınız halde, diğer bir kişi göremeyebilir.

Sözcüklerle güzel biçimler kurma sanatı olarak tanımlanan şiir, her dönemde duygularımıza ve düşüncelerimize hitap eder. Fakat aynı zamanda güzel sanatların en üstünü ve en zor olanıdır. Şiirin nasıl yazılması ve şairlerin nelere dikkat etmesi meselesi de oldukça eskidir. Bu konu hakkında düşüncelerini kaleme alan kalemlerden biri de T. S. Eliot'tur.

T. S. Eliot, ABD doğumlu İngiliz şair, aynı zamanda oyun yazarı ve edebiyat eleştirmeniydi. 20. yüzyıl modernist şiirinin en başarılı örneklerini veren Eliot, eserlerinde zaman güdümlü gelenekten kaçma arzusunu yansıttı. Modern eleştirinin önemli temsilcisi bu konu hakkında kaleme aldığı makaleler alanında klasik halini aldı.

T. S. Eliot'un hayatı ve şiirleri