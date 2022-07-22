Suni bir laboratuvar: Yabancı

◾ 47 yıllık bir yaşam öyküsüne sahip olan Albert Camus belki de yirminci yüzyıl Fransa'sının en tanınan, öne çıkan ismidir. Eserleri ile adını geniş bir coğrafyaya duyuran yazar esasında sahici bir filozof muydu yoksa iyi bir gözlemci mi?

◾ Cezayir'de doğan ve bir Fransız sömürgesinde büyüyen Camus, aslında sömürge ve Fransızlık arasında gidip gelen bir tanımlamaya maruz kaldı.

Bir mutsuzluk hikayesi: Kapitalizm