Sonbahar için okuma listesi

📌 Sonbahar kendimizi en çok dinlediğimiz zamandır. Dışardaki soğuk hava bizi kalbimize daha da yaklaştırır.



↪ İskender Pala, yazmış olduğu romanlar ve akademik çalışmalar ile edebiyatımızın önde gelen kalemlerinden. Pala "Kalp" eserinde modern hayatta bir figüran haline gelen "kalp" kavramını şu ana kadar bakmadığımız zaviyelerden ele alıp inceliyor. Kalbi her açıdan ele alan yazar, okuyucusunu bilgilendiriyor. Çağımızın tüm problemlerinin kalbe dayandığını söyleyen Pala eserde, herkesi evine; kalbine dönmeye davet ediyor. Eskiden daha çok göz önünde olan "kalp" şimdilerde geri planda. Bu anlayışı da "Kalp" de eleştiren İskender Pala, kalbimizi temizlememizi, beslememizi tavsiye ediyor. Eser bittiğinde kalbinize yönelmek ve onu dinlemek istiyorsunuz. Ayrıca kitapta, gönül ile alakadar her meselede daha fazla malumat almak isteyenlere tavsiyeler var.



İskender Pala kimdir?

1958 doğumlu edebiyat profesörü. Yaptığı çalışmalar ile divan edebiyatını sevdirmiş, eski usul divan okumalarının artmasına vesile olmuştur.



(X) 🔍 Bilgi Notu: Divan şiiri üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan İskender Pala, romanları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.



(X) 📍 İlginç Bilgi: 2013'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan Pala, aktif olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.





Eserden alıntılar



➡ "Asıl körlük, kalbin kör olması, insanın hakikati görmemesi, gerçeklere gözünü yummasıdır."



➡ "Akıl ne kadar güçlü bir pehlivan olursa olsun kalbin karşısında güçsüzdür."

➡ "Bir kalbi, üstelik de yalnızca içeriden açılan bir kalbi kilitli tutmak için duygusuz olmak lâzımdır."

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