Sonbahar için okuma listesi

📌 Sohbetler her daim insanın manevi yolculuğunu ikmal eden, eğitici özelliği kadar toplumsal işlevi ile de öne çıkan olgular olmuştur.



↪ Kıymetli Sadettin Ökten ve Kemal Sayar hocaların gönül denizine daldıkları "Gönül Sadası'ndan Akisler" devam ediyor. Serinin üçüncü kitabı olan ve adını Fuzuli'nin meşhur beytinden alan "Âleme Bir Yar İçin Âh Etmeye Geldik", yine kalbi meselelerin konuşulduğu, içimizi ferahlatan bir eser. Eser toplamda on yedi ayrı bölümden oluşuyor. Her bölümde kendinizi farklı bir iklimde farklı lezzet sofralarında buluyorsunuz. "Âleme Bir Yar İçin Âh Etmeye Geldik" in dili oldukça sade ve akıcı. Eser boyunca sanki iki yazarın arasında oturarak onlardan hayat tecrübelerini dinliyormuş gibi bir hava var.

Sadettin Ökten kimdir?

1942 doğumlu kültür tarihçisi ve yüksek inşaat mühendisi, profesör. Babası meşhur âlim ve dava eri Mahmut Celalettin Ökten'dir. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Kültür Tarihi alanında ödül almıştır.



Kemal Sayar kimdir?

1966 doğumlu psikiyatri profesörü. Psikiyatri alanında yaptığı çalışmalar, ortaya koyduğu orijinal içerikler ile ciddi bir yer edinmiştir.



(X) 🔍 Bilgi Notu: Sadettin Ökten bir inşaat mühendisi olmasına rağmen kültürümüzden hiç kopmamış, kültürümüze dair kıymetli eserler ortaya koymuştur.



(X) 📍 İlginç Bilgi: Kemal Sayar ortaya koyduğu psikiyatrik meselelerde edebiyatın önemine vurgu yaparak kendisine edebi bir kitle de oluşturmuştur.





Eserden alıntılar



➡"Bütün yorgunluğumuz, kendi içimize giden yolu yürüyememekten kaynaklanıyor."



➡"Eğer Allah'ın yazdığı senaryo ve çizdiği resim üzerinde yoğunlaşmak istiyorsak atacağımız ilk adım seyretmek olacaktır."



➡Ev bir medeniyettir esasında. Duvarı, çatısı, kapısı fiziksel yapısıdır; ama esas itibariyle bir medeniyettir. Evin hem zihnen hem de kalben sizi beslemesi lazım.



➡ "İnsan bildikçe bilinmezler artıyor."



➡Şükürden ve tefekkürden Allah'ın zatına giden bir yol var ve bu yolu yalnızca insan yürüyebiliyor. Çünkü insan eşref-i mahlûkat olarak yaratılmış.



📦 Gönül Sadası'ndan Akisler 3. cildini D&R üzerinden satın almak için tıklayın





Kemal Sayar'ın "Her Şeyin Bir Anlamı Var" kitabından alıntılar okumak için tıklayın





Sadettin Ökten'den rehber olacak alıntılar okumak için tıklayın