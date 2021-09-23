Sonbahar için okuma listesi
sonbahar, çoğumuzu hüzünlü bir yola sevk eder. Okulların açılması, uzun yürüyüşler ve sert rüzgârların vakti olan bu mevsim, adeta ruhumuzu yeni bir iklime hazırlar. Tabiatın olduğu gibi insanın da yenilendiği, içine yöneldiği bir mevsimdir. Fikriyat olarak bu duygusal zaman dilimini daha verimli getirmek için sizlere bir Mevsimler, insan ruhu üzerinde belli bir etkiye sahiptir. Örneğin; etrafın sarardığı ve yeşilin kaybolduğu okuma listesi hazırladık.
Giriş Tarihi: 23.09.2021
12:25
Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
12:43
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Sonbahar kendimizi en çok dinlediğimiz zamandır. Dışardaki soğuk hava bizi kalbimize daha da yaklaştırır. ↪ İskender Pala, yazmış olduğu romanlar ve akademik çalışmalar ile edebiyatımızın önde gelen kalemlerinden. Pala "Kalp" eserinde modern hayatta bir figüran haline gelen " kalp" kavramını şu ana kadar bakmadığımız zaviyelerden ele alıp inceliyor. Kalbi her açıdan ele alan yazar, okuyucusunu bilgilendiriyor. Çağımızın tüm problemlerinin kalbe dayandığını söyleyen Pala eserde, herkesi evine; kalbine dönmeye davet ediyor. Eskiden daha çok göz önünde olan "kalp" şimdilerde geri planda. Bu anlayışı da "Kalp" de eleştiren İskender Pala, kalbimizi temizlememizi, beslememizi tavsiye ediyor. Eser bittiğinde kalbinize yönelmek ve onu dinlemek istiyorsunuz. Ayrıca kitapta, gönül ile alakadar her meselede daha fazla malumat almak isteyenlere tavsiyeler var.
İskender Pala kimdir? 1958 doğumlu edebiyat profesörü. Yaptığı çalışmalar ile divan edebiyatını sevdirmiş, eski usul divan okumalarının artmasına vesile olmuştur. (X) 🔍 Bilgi Notu: Divan şiiri üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan İskender Pala, romanları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. (X) 📍 İlginç Bilgi: 2013'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan Pala, aktif olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.
Eserden alıntılar ➡ "Asıl körlük, kalbin kör olması, insanın hakikati görmemesi, gerçeklere gözünü yummasıdır." ➡ "Akıl ne kadar güçlü bir pehlivan olursa olsun kalbin karşısında güçsüzdür."
➡ "Bir kalbi, üstelik de yalnızca içeriden açılan bir kalbi kilitli tutmak için duygusuz olmak lâzımdır."
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Suç Ortağı Hollywood & Kaan’ın Kitabı /Alev Alatlı
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Sonbahar, havaların soğuması vesilesiyle artık yavaş yavaş eve çekildiğimiz mevsim… Bu günleri bol bol film izleyerek geçiriyoruz. Peki, izlediğimiz Hollywood filmlerinin perde arkasında neler var, biliyor muyuz?
↪ Ünlü düşünür Alev Alatlı'nın uzun izleme, düşünme ve okumalar sonucu kaleme aldığı "Suç Ortağı Hollywood / Kaan'ın Kitabı" Turkuvaz Kitap etiketiyle okuyucu ile buluştu. Eser adeta yılların birikiminin iki kapak arasında toplanmış hali. Alatlı eserde, Hollywood'un nasıl bugünlere geldiğinin hikâyesini anlatıyor. Başkan değiştirmeye muktedir olan bir endüstriyi tüm cepheleriyle ele alan Alatlı, modadan tarih algısına kadar farklı alanlarda güç sahibi olan Hollywood'un kafa kâğıdını çıkarıyor.
Alev Alatlı kimdir? 1944 doğumlu yazar ve kültür araştırmacısı. Alatlı, kültür emperyalizmi ve dünya kültür meseleleri gibi ilgilisinin çok az olduğu alanlarda yazmış olduğu eserleri ve ortaya koyduğu özgün düşünceleri ile tebarüz etmiş bir düşünce işçisidir. (X) 🔍 Bilgi Notu: Kitapta, Hollywood'un ABD'nin son yüzyılda yaptıklarının arkasındaki isim, fikir babası olduğu üzerinde duruluyor.
(X) 📍 İlginç Bilgi: Alatlı, yıllarca emek vererek tuttuğu film notlarını ve ABD tarihini "Suç Ortağı Hollywood / Kaan'ın Kitabı" kitabında ustaca ilişkilendiriyor.
Eserden alıntılar ➡ "Hal buyken, 'sanat hayattan esinlenir' hayatı doğrudan ya da sembolik düzeyde taklit eder ya da etmelidir' diyorsak Amerikan sinemasına sanat demek olası değildir." ➡ "ABD her telden çalan bir "sanat reprodüksiyonu"dur. ➡"Sen bakma Vito Corleone'yi oynayan çocuk aktörün özlem dolu gözlerle seyretmesini State of Liberty'yi, güvertesinden New York Limanı'na giren gemisinin. O Godfather da öyleydi."
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Öyle Geçer Ki Zaman & Teoman Duralı Kitabı / Ali Değermenci
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Rüzgârların camları titrettiği bu günlerde kıymetli bir ilim adamının anılarını okumaya ne dersiniz? ↪ Hatıratlar tür olarak pek ilgi çekmese de sadık okuyucuları kendilerine sıkı sıkıya bağlar. Teoman Duralı, çalıştığı alanlar ve ortaya koyduğu özgün içerikler vesilesiyle felsefeyle alakadar olan herkesin ilgisini çeken bir isim. "Öyle Geçer Ki Zaman" da Duralı'nın hayatı, ailesi, ilmi yolculuğunun yanı sıra kafa yorduğu zihni meseleler de ele alınıyor. ↪ Ali Değermenci'nin soruları ve hocanın verdiği cevaplar etrafında şekillenen kitapta, Duralı'nın arasının bir türlü olmadığı okul yıllarından, afacan çocukluk zamanlarına, ailesi ve akrabaları ile olan münasebetlerinden ilmi çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede bilgi ediniyoruz.
Teoman Duralı kimdir? 1947 doğumlu Felsefe Profesörü. Düşünce biçimi ve yaptığı çalışmalar ile öne çıktı. Kendine has üslubu ve tavsiyeleri ile akademi içinde en sevilen hocalardan biri haline geldi. (X) 🔍 Bilgi Notu: Duralı'nın "Çağdaş Küresel Medeniyet" ve "Omurgasızlaştırılmış Türklük" başlıklı eserleri okurlara; akademinin içine saplanmayan, açık fikirli bir hocanın bakış açısını sunar. (X) 📍 İlginç Bilgi: Eser sadece bir Felsefe profesörünün hayatını değil, ilim yolunda yaptığı çalışmaları ve izlediği yolu da gösterir.
Eserden alıntılar ➡"Din su, ekmek gibi bir ihtiyaçtır. İnanırsınız, inanmazsınız o size kalmış; fakat bir toplumsal ihtiyaç maddesidir." ➡"Dinde, özellikle de İslâm'da akıl, Hristiyanlıktan çok daha fazla ön plandadır. Bu benim izâhımdır, başka yerde görmedim. Akıl, Allah ile insan arasında bir ara duraktır." ➡"Bir toplumu mahva, çürümeğe sürükleyecek iki tavır vardır: Kadını hiçe saymak, kaba kuvvet kullanmak ve erkek kesimini kadınlaştıracak kadar kadını havalara çıkarmak."
Prof. Dr. Teoman Duralı'nın Fikriyat da yayınlanan yazılarını okumak için tıklayın
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Âleme Bir Yar İçin Âh Etmeye Geldik / Kemal Sayar & Sadettin Ökten
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Sohbetler her daim insanın manevi yolculuğunu ikmal eden, eğitici özelliği kadar toplumsal işlevi ile de öne çıkan olgular olmuştur. ↪ Kıymetli Sadettin Ökten ve Kemal Sayar hocaların gönül denizine daldıkları "Gönül Sadası'ndan Akisler" devam ediyor. Serinin üçüncü kitabı olan ve adını Fuzuli'nin meşhur beytinden alan "Âleme Bir Yar İçin Âh Etmeye Geldik", yine kalbi meselelerin konuşulduğu, içimizi ferahlatan bir eser. Eser toplamda on yedi ayrı bölümden oluşuyor. Her bölümde kendinizi farklı bir iklimde farklı lezzet sofralarında buluyorsunuz. "Âleme Bir Yar İçin Âh Etmeye Geldik" in dili oldukça sade ve akıcı. Eser boyunca sanki iki yazarın arasında oturarak onlardan hayat tecrübelerini dinliyormuş gibi bir hava var.
Sadettin Ökten kimdir? 1942 doğumlu kültür tarihçisi ve yüksek inşaat mühendisi, profesör. Babası meşhur âlim ve dava eri Mahmut Celalettin Ökten'dir. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Kültür Tarihi alanında ödül almıştır. Kemal Sayar kimdir? 1966 doğumlu psikiyatri profesörü. Psikiyatri alanında yaptığı çalışmalar, ortaya koyduğu orijinal içerikler ile ciddi bir yer edinmiştir. (X) 🔍 Bilgi Notu: Sadettin Ökten bir inşaat mühendisi olmasına rağmen kültürümüzden hiç kopmamış, kültürümüze dair kıymetli eserler ortaya koymuştur.
(X) 📍 İlginç Bilgi: Kemal Sayar ortaya koyduğu psikiyatrik meselelerde edebiyatın önemine vurgu yaparak kendisine edebi bir kitle de oluşturmuştur.
Eserden alıntılar ➡"Bütün yorgunluğumuz, kendi içimize giden yolu yürüyememekten kaynaklanıyor." ➡"Eğer Allah'ın yazdığı senaryo ve çizdiği resim üzerinde yoğunlaşmak istiyorsak atacağımız ilk adım seyretmek olacaktır." ➡Ev bir medeniyettir esasında. Duvarı, çatısı, kapısı fiziksel yapısıdır; ama esas itibariyle bir medeniyettir. Evin hem zihnen hem de kalben sizi beslemesi lazım. ➡ "İnsan bildikçe bilinmezler artıyor." ➡Şükürden ve tefekkürden Allah'ın zatına giden bir yol var ve bu yolu yalnızca insan yürüyebiliyor. Çünkü insan eşref-i mahlûkat olarak yaratılmış.
📦 Gönül Sadası'ndan Akisler 3. cildini D&R üzerinden satın almak için tıklayın Kemal Sayar'ın "Her Şeyin Bir Anlamı Var" kitabından alıntılar okumak için tıklayın Sadettin Ökten'den rehber olacak alıntılar okumak için tıklayın
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Aile arasında "Şahbaba" namıyla tanınan son Osmanlı Padişahı Vahdeddin Han, nasıl bir insandı? ↪ Bazı çalışmalar, alanlarında ilk olmaları ve hala aşılamamaları sebebiyle çok sevilir. Deneyimci gazeteci Murat Bardakçı'nın uzun süren bir emek mahsulü çalışması olan ve Turkuvaz Kitap etiketiyle tekrar raflara dönen " Şahbaba" isimli eseri de bu sebeplerden dolayı çok seviliyor. Eser son Osmanlı Sultanı Vahdeddin'in yaşamı, iktidarı ve sürgün yıllarına odaklanıyor. Şehzadelik yıllarında iyi bir eğitim alan Sultan Vahdeddin, işgal yıllarına denk gelen bir dönemde, sırtına " ateşten bir gömlek" olan padişahlığı giymesi sebebiyle hala bir tartışma odağı. Bardakçı eserinde, Vahdeddin'in insani tarafına dikkat çekerek İstanbul'u terk etmesinden San Remo'daki vefatına dek olan süreyi çocukları, torunları ve yakınları ile konuşarak, dile getiriyor. Kitap, tarihi okumaları seven okuyucular için adeta bir başucu eseri hüviyetinde.
Murat Bardakçı kimdir? 1955 doğumlu gazeteci, yazar ve musikişinas. Osmanlı ailesi üzerine yaptığı çalışmalar ile adını duyuran Bardakçı, eski evraka olan düşkünlüğü ile tanınır. (X) 🔍 Bilgi Notu: Bardakçı, "Son Osmanlılar" belgeseli ile Osmanlı ailesini ferden tespit ederek önemli bir literatür oluşmasını sağlamıştır.
(X) 📍 İlginç Bilgi: Bardakçı, İlber Ortaylı ve Erhan Afyoncu ile beraber uzun yıllar hazırlayarak sunduğu "Tarihin Arka Odası" programı ile insanlara tarihi sevdirmiştir.
Eserden alıntılar ➡ "Biz her şey olabiliriz. Cahil, tecrübesiz, hatalı bir siyasete kapılmış olabilir ve zararlar da verebiliriz amma Osmanoğlu olarak nasıl vatan haini olabiliriz?" ➡ "Aile mensupları, hükümdarın cülûsu tebriğe gelen yakınlarına "Tahta değil, kubura oturdum" dediğini de naklediyor." ➡ "Facialara ve olaylara kalkan olamadım ise de, paratoner vazifesi gördüm. Bütün musibetleri üzerime çektim... Kendimi feda ederek vatanı kurtarmaya çalıştım."
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Sultan Vahdeddin'in söylediği hüseyni şarkıyı dinlemek için tıklayın