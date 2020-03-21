Kemal Sayar'ın Her Şeyin Bir Anlamı Var kitabından alıntı ve sözler

İnsan varoluşa sinmiş olan o güzelliği nasıl ortaya çıkarabilir? Kemal Sayar, bu soruya yanıt bulmaya çalışarak insanların iç dünyasına ayna tutuyor. "Şimdi diyorum ki ben sana, her şeyin bir anlamı var. Çiçeğin, böceğin, dalları eğen rüzgârın, ağzımızdan çıktıktan sonra yüzyıllarca uzayda asılı duran sözcüklerin bir anlamı var." diyen Kemal Sayar'ın Her Şeyin Bir Anlamı Var kitabından alıntı ve sözlerini sizler için derledik.