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Kemal Sayar'ın Her Şeyin Bir Anlamı Var kitabından alıntı ve sözler

İnsan varoluşa sinmiş olan o güzelliği nasıl ortaya çıkarabilir? Kemal Sayar, bu soruya yanıt bulmaya çalışarak insanların iç dünyasına ayna tutuyor. "Şimdi diyorum ki ben sana, her şeyin bir anlamı var. Çiçeğin, böceğin, dalları eğen rüzgârın, ağzımızdan çıktıktan sonra yüzyıllarca uzayda asılı duran sözcüklerin bir anlamı var." diyen Kemal Sayar'ın Her Şeyin Bir Anlamı Var kitabından alıntı ve sözlerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 21.03.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 16:35
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İyi insan, bırak kendine acımayı ve yaşadığın dünyadan sızlanmayı! Sen, zalimler arasında yer almayı seçmediğin için, zaten mükâfatını almış değil misin?

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Kötülerin kaybetmediği bir ülke, çocuklarına ahlakı öğretemez. Bir ülkede hırsızlar, uğursuzlar, çeteciler, katiller, zalimler hak ettikleri cezayı bulmuyorsa, o ülkenin okullarında moral eğitim verilemez.

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"Ormanları yok edersem bu ülkenin gelecek kuşaklarına acı vermiş olacağım" diyebilen insanlar ağaç katliamı yapamaz.

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Dün birbirini sevenler, bugün birbirini boğazlıyor. Dün mutlu olanlar bugün mutsuzluktan yakınıyor. Dün sevgili olanlar bugün birbirinden nefret ediyor. Her şey zeval buluyor. Kimse sonsuzluk ülkesinin padişahı değil.

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Sessizlikle iyileştirilmesi gereken anlar vardır. Bazı anlar sadece susuşla onarılabilir; sadece susmak, o andaki çaresizliği, dehşeti ve öfkeyi giderebilir. O susmakla şifa bulacak anı, klişe bir cümleyle kirletmiştim. Bu cümleyi şöyle mi kurmam gerekiyor: Sev ya da sus. Seviyorsan, sus.

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