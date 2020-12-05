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Kemal Sayar'ın İnsan Halleri kitabından 25 alıntı 📚

İnsan varoluşa sinmiş olan o güzelliği nasıl ortaya çıkarabilir? Kemal Sayar, bu soruya yanıt bulmaya çalışarak insanların iç dünyasına ayna tutuyor. İnsan Halleri, pozitif psikoloji yaklaşımıyla ele alınan konulardan oluşuyor. Mutluluk, merhamet, sabır, güven, ümit, cesaret, sahicilik, şükür, tevazu, diğerkâmlık, cömertlik ve iyimserliğin ışığında, unuttuğumuz ya da az hatırladığımız olgulara bir şerh düşüyor. Kemal Sayar'ın İnsan Halleri kitabından 25 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 05.12.2020 10:11
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Hiçbir acı ve keder yol kazası değildir. Aksine bunlar yolun kendisidir.

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Bazen insanlar mesela şöyle şeyler söylerler: uğursuz şu yılı geride bıraktık. Zamanda ve mekânda uğursuzluk yoktur bizim inancımızda, dolayısıyla bu tür batıl itikatları terk eder kendimiz ne yapabiliyorsak azami şekilde yapmaya gayret etmemiz, kendi elimizle dünyayı değiştirmeye talip olmamız lazım.

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Eskiler der ki, sabır 3'e ayrılır:
1-Hakk'ın emirlerini tutarken sabır
2-Yasaklarından kaçınırken sabır
3-Başa gelen musibetlere gösterilen sabır.

Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabından alıntı ve sözler

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Zaaflarımızdan ve yaralarımızdan ibaret değiliz. Her yaradan bir ışık sızar. Maharet o ışığı fark ederek, bir simyacı gibi hâl bilgisine dönüştürebilmekte.

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Bırak hakikat incitsin seni, bir yalan avutacağına.

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