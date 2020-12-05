Kemal Sayar'ın İnsan Halleri kitabından 25 alıntı 📚
Kemal Sayar'ın İnsan Halleri kitabından 25 alıntı 📚
İnsan varoluşa sinmiş olan o güzelliği nasıl ortaya çıkarabilir? Kemal Sayar, bu soruya yanıt bulmaya çalışarak insanların iç dünyasına ayna tutuyor. İnsan Halleri, pozitif psikoloji yaklaşımıyla ele alınan konulardan oluşuyor. Mutluluk, merhamet, sabır, güven, ümit, cesaret, sahicilik, şükür, tevazu, diğerkâmlık, cömertlik ve iyimserliğin ışığında, unuttuğumuz ya da az hatırladığımız olgulara bir şerh düşüyor. Kemal Sayar'ın İnsan Halleri kitabından 25 alıntıyı derledik.