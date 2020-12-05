Kemal Sayar'ın İnsan Halleri kitabından 25 alıntı 📚

Bazen insanlar mesela şöyle şeyler söylerler: uğursuz şu yılı geride bıraktık. Zamanda ve mekânda uğursuzluk yoktur bizim inancımızda, dolayısıyla bu tür batıl itikatları terk eder kendimiz ne yapabiliyorsak azami şekilde yapmaya gayret etmemiz, kendi elimizle dünyayı değiştirmeye talip olmamız lazım.