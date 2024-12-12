Özdemir Asaf Yalnızlık Paylaşılmaz

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Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin,

Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin.

Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür;

Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin.

Özdemir Asaf

ASAF HALET ÇELEBİ'NİN BÜTÜN YAZILARI