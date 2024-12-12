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Özdemir Asaf Yalnızlık Paylaşılmaz

Yayınlanma Tarihi: Aralık 12, 2024 10:17 Güncelleme Tarihi: Aralık 12, 2024 10:20

Edebiyat her dönemin kendine has havasını yansıtan bir özelliğe sahiptir. Türk edebiyatının en popüler isimlerinden birisi olan Özdemir Asaf'ın metinlerinde bu hava ve değişim sıklıkla gözlenir. Kendine has şiir dili ve sanat görüşü ile Özdemir Asaf, edebiyat tarihinde nevi şahsına münhasır bir yer edinebilmiş önemli karakterlerden biri olmuştur. Şairin en bilinen eserlerinden olan Yalnızlık Paylaşılmaz'tan bazı mısraların altını çizdik.

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Yer altından dinleniyoruz;
Tedirginliğimiz ondan.
Seslerimizi dinleyorlar,
Ölülerin katında biriktiriyorlar;
Suskunluğumuz ondan

Özdemir Asaf

SADETTİN ÖKTEN'İN KALEMİNDEN "YAHYA KEMAL'DEN BUGÜNE İSTANBUL"

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Zamanın, ateşin ve ölümün
Boyası beyaz

Özdemir Asaf

SEZAİ KARAKOÇ'UN ÇAĞA SESLENİŞİ: RUHUN DİRİLİŞİ

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Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin,
Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin.
Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür;
Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin.

Özdemir Asaf

ASAF HALET ÇELEBİ'NİN BÜTÜN YAZILARI

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Mutluluğun gözü kördür,
Yalnızlık sağır.
Ondandır biri tökezleyerek yürür,
Öbürü uykusunda bile bağırır

Özdemir Asaf

İSMET ÖZEL'DEN "WALDO SEN NEDEN BURADA DEĞİLSİN"

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Biri vardı, o ilk ağlamayı bulup
Herkesi güldüren.
Sonra da bunu unutup
Ağlarcasına gülen

Özdemir Asaf

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