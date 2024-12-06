İsmet Özel'den "Waldo Sen Neden Burada Değilsin"
Yayınlanma Tarihi: Aralık 06, 2024 11:32 Güncelleme Tarihi: Aralık 06, 2024 13:28
Fikir deryasının güçlü kalemlerinden biri olan İsmet Özel; Erbain, Taşları Yemek Yasak, Üç Mesele gibi eşsiz eserleriyle tanınmaktadır. Düşünür kimliğiyle de ön plana çıkan yazar, kalemindeki derinlikleri ahenkli bir şekilde okuyucularıyla buluşturur. Özel'in kıymetli eserlerinden "Waldo Sen Neden Burada Değilsin"den anlamlı alıntıları bir araya getirdik.
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Yazdıklarım «yazmayı uygun bulduklarımdan» değil, «yazmam kaçınılmaz ve tabii olanlardan» meydana geliyor.
İsmet Özel
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Yalnızlar Allah'ın kendilerine, kendilerini unutturduğu insanlardır.
İsmet Özel