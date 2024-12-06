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İsmet Özel'den "Waldo Sen Neden Burada Değilsin"

Yayınlanma Tarihi: Aralık 06, 2024 11:32 Güncelleme Tarihi: Aralık 06, 2024 13:28

Fikir deryasının güçlü kalemlerinden biri olan İsmet Özel; Erbain, Taşları Yemek Yasak, Üç Mesele gibi eşsiz eserleriyle tanınmaktadır. Düşünür kimliğiyle de ön plana çıkan yazar, kalemindeki derinlikleri ahenkli bir şekilde okuyucularıyla buluşturur. Özel'in kıymetli eserlerinden "Waldo Sen Neden Burada Değilsin"den anlamlı alıntıları bir araya getirdik.

1/20

Yazdıklarım «yazmayı uygun bulduklarımdan» değil, «yazmam kaçınılmaz ve tabii olanlardan» meydana geliyor.

İsmet Özel

Tolstoy'un unutulmaz eserlerinden insana dair alıntılar

2/20

Hayat sanki kendimi mecbur ettiğim ve kendimi ruhsal olarak bağlamamak için özel çaba harcadığım işlerden ibaret. Birçoklarına göre hayat olağan akışı içinde geçip gidiyor. Ben neyin olağan, neyin olağan dışı veya olağanüstü olduğunu doğru dürüst tartamamanın acısını çekiyorum.

İsmet Özel

3/20

Yalnızlar Allah'ın kendilerine, kendilerini unutturduğu insanlardır.

İsmet Özel

Tolstoy Müslüman mıydı?

4/20

Yalnızlık adını verdiğimiz şey, insana dışından gelen bir şey değil. İnsan, yalnızlığı içinden türetiyor, insanların içini kaplıyor yalnızlık.

İsmet Özel

5/20

Neyin olağan, neyin olağanüstü olduğu; hayatın tekdüze olup olmadığı insanın neye nereden baktığıyla ilgili değil mi?

İsmet Özel

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