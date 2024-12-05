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Cengiz Aytmatov'un Elveda Gülsarı'sından unutulmaz alıntılar

Yayınlanma Tarihi: Aralık 05, 2024 15:53 Güncelleme Tarihi: Aralık 05, 2024 15:54

Türk dünyasının en kıymetli şahsiyetlerinden biri olan Cengiz Aytmatov, Türk dünyasının çektiği sıkıntıları dünyaya duyurmak ve Türk olmanın bilincini hissettirmeyi daima eserilerine yansıtmıştır. "Bozkırın bilge kalemi" Cengiz Aytmatov'un; Gün Olur Asra Bedel, Cengiz Han'a Küsen Bulut, Dişi Kurdun Rüyaları, Beyaz Gemi gibi insanlığa adanmış eserleri arasından Elveda Gülsarı kitabından unutulmaz alıntılar derledik.

1/20

Kendinden uzaklaşabilir mi insan?

Cengiz Aytmatov

2/20

Zaman kimseyi kayırmaz, her canlı yaşlanır, her şey eskir.

Cengiz Aytmatov

3/20

Düşman yakana yapışınca kurt da bacağını ısırır.

Cengiz Aytmatov

4/20

İnsan yaşlanır, ama gönlü yaşlanmak istemez. Arada sırada, bir silkinir, birden doğrulup koşmak ister.

Cengiz Aytmatov

5/20

İnsan ömrünün yarısı hayallerle, düşlerle geçiyordu işte.

Cengiz Aytmatov

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