Cengiz Aytmatov'un Elveda Gülsarı'sından unutulmaz alıntılar

Yayınlanma Tarihi:
Aralık 05, 2024 15:53
Güncelleme Tarihi: Aralık 05, 2024 15:54
Türk dünyasının en kıymetli şahsiyetlerinden biri olan Cengiz Aytmatov, Türk dünyasının çektiği sıkıntıları dünyaya duyurmak ve Türk olmanın bilincini hissettirmeyi daima eserilerine yansıtmıştır. "Bozkırın bilge kalemi" Cengiz Aytmatov'un; Gün Olur Asra Bedel, Cengiz Han'a Küsen Bulut, Dişi Kurdun Rüyaları, Beyaz Gemi gibi insanlığa adanmış eserleri arasından Elveda Gülsarı kitabından unutulmaz alıntılar derledik.
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Kendinden uzaklaşabilir mi insan?
Cengiz Aytmatov
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Zaman kimseyi kayırmaz, her canlı yaşlanır, her şey eskir.
Cengiz Aytmatov
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Düşman yakana yapışınca kurt da bacağını ısırır.
Cengiz Aytmatov
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İnsan yaşlanır, ama gönlü yaşlanmak istemez. Arada sırada, bir silkinir, birden doğrulup koşmak ister.
Cengiz Aytmatov
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İnsan ömrünün yarısı hayallerle, düşlerle geçiyordu işte.