Sadettin Ökten'in kaleminden "Yahya Kemal'den Bugüne İstanbul"
Yayınlanma Tarihi: Aralık 11, 2024 10:53 Güncelleme Tarihi: Aralık 11, 2024 10:53
Ülkemizin en aydın simalarından biri olan Sadettin Ökten, "Yahya Kemal'den Bugüne İstanbul" isimli eserinde Yahya Kemal'in yaşadığı İstanbul ve günümüz İstanbul'u kıyaslamıştır. Bu kitap, Yahya Kemal'in 14 şiirinden oluşan bir denemedir. İşte, böylesine kıymetli bir eserden sizler için birbirinden güzel cümleleri bir araya getirdik.
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Modern dünyanın "Çok çalış, çok tüket, mutlu ol, iyi insan budur." kuralı İstanbul'da da geçerli oldu ve yeni hayat bu düstur üzerine kuruldu.
Sadettin Ökten
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Ruh, gurub vaktinde hasretle yola çıkan ve firkatle gelişen derin ve asil bir hüznü tatmadan ve yaşamadan edemez. Bu sayede olgunlaşır, derinleşir.
Sadettin Ökten