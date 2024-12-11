Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Sadettin Ökten'in kaleminden "Yahya Kemal'den Bugüne İstanbul"

Sadettin Ökten'in kaleminden "Yahya Kemal'den Bugüne İstanbul"

Yayınlanma Tarihi: Aralık 11, 2024 10:53 Güncelleme Tarihi: Aralık 11, 2024 10:53

Ülkemizin en aydın simalarından biri olan Sadettin Ökten, "Yahya Kemal'den Bugüne İstanbul" isimli eserinde Yahya Kemal'in yaşadığı İstanbul ve günümüz İstanbul'u kıyaslamıştır. Bu kitap, Yahya Kemal'in 14 şiirinden oluşan bir denemedir. İşte, böylesine kıymetli bir eserden sizler için birbirinden güzel cümleleri bir araya getirdik.

1/20

🔸

Modern dünyanın "Çok çalış, çok tüket, mutlu ol, iyi insan budur." kuralı İstanbul'da da geçerli oldu ve yeni hayat bu düstur üzerine kuruldu.

Sadettin Ökten

Sadettin Ökten'den tavsiye niteliğinde alıntılar

2/20

🔸

Cihangir'den Üsküdar'a bakan dikkatli göz ve hassas gönül, bu semtteki farklı özelliği görmeden edemez. Bu özelliğe iç aydınlığı diyoruz.

Sadettin Ökten

3/20

🔸

İstanbul'daki uğultu, çağdaş olduğunu zanneden ama çağın teknik ve toplumsal yaşama için vazettiği uyulması mecburi kurallarına uymakta zorlanan bir kitlenin ortaya koyduğu bir gerçekliktir...

Sadettin Ökten

4/20

🔸

Herkes şunu çok kesin olarak bilir, bir gün gelecek ömür de bitecektir.

Sadettin Ökten

5/20

🔸

Ruh, gurub vaktinde hasretle yola çıkan ve firkatle gelişen derin ve asil bir hüznü tatmadan ve yaşamadan edemez. Bu sayede olgunlaşır, derinleşir.

Sadettin Ökten

Sadettin Ökten'den veciz cümleler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Güle doymak

Güle doymak

Sadettin Ökten’in kaleminden Yahya Kemal’den Bugüne İstanbul

Sadettin Ökten'in kaleminden "Yahya Kemal'den Bugüne İstanbul"

Rota yeniden oluşturuldu

Rota yeniden oluşturuldu

Sezai Karakoç’un çağa seslenişi: Ruhun Dirilişi

Sezai Karakoç'un çağa seslenişi: Ruhun Dirilişi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sadreddin Konevi’den Vahdet-i Vücûd ve Esasları

Sadreddin Konevi'den Vahdet-i Vücûd ve Esasları

Tarih geri dönüyor

Tarih geri dönüyor

İç düşman dış düşmana dönüşmüştür

İç düşman dış düşmana dönüşmüştür