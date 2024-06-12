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Sadettin Ökten'den veciz cümleler

Bir asır önce yüz yılda değişen alışkanlıklar ve kültürel yapı artık neredeyse ay başı değişiyor. Kültürel alandaki değişim baş döndürücü bir hızla sürüyor. Ülkemizin kültür sahasındaki en önemli isimlerinden olan Sadettin Ökten, geçirdiğimiz kültürel yapıyı en iyi takip eden, gözlemleyenlerden birisi. Uzun yıllara dayanan tecrübeleriyle nokta atışı tespitler yapan Sadettin Ökten'in kaleminden en veciz ifadeleri bir araya getirdik. İşte, Sadettin Ökten'den veciz cümleler...

Giriş Tarihi: 12.06.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 09:28
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"Kalpler birbirinden uzaklaştıkça sesler yükselir, yaklaştıkça fısıltıya döner. Kavgada bağırmanın, sevgide fısıldamanın sebebi budur."

Sadettin Ökten

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"Kendi kendinize sebepsiz yere hüzünlendiğiniz anlarda biliniz ki, Allah'a yaklaşmışsınızdır…"

Sadettin Ökten

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"İnsan dünyada garip ve yalnızdır. Bu gurbet ve yalnızlık hissini özellikle geceleri yani hayatın memata dönüştüğü saatlerde hisseder. Bu yalnızlığı ancak 'ey kulum ben varım.' diyen Allah'ın varlığı unutturur."

Sadettin Ökten

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"Dua, kalbin hâlidir."

Sadettin Ökten

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"İnsanların çizdiği manzaraya bakmayın, Rabbü'l-Âlemîn'in çizdiği manzaraya bakın".

Sadettin Ökten

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