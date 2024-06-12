Sadettin Ökten'den veciz cümleler

Bir asır önce yüz yılda değişen alışkanlıklar ve kültürel yapı artık neredeyse ay başı değişiyor. Kültürel alandaki değişim baş döndürücü bir hızla sürüyor. Ülkemizin kültür sahasındaki en önemli isimlerinden olan Sadettin Ökten, geçirdiğimiz kültürel yapıyı en iyi takip eden, gözlemleyenlerden birisi. Uzun yıllara dayanan tecrübeleriyle nokta atışı tespitler yapan Sadettin Ökten'in kaleminden en veciz ifadeleri bir araya getirdik. İşte, Sadettin Ökten'den veciz cümleler...