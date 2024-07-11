Sadettin Ökten'den alıntılar

Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın Gönül Sadası'ndan Akisler adlı radyo programının kitaba dönüştürülen serisine bir yenisi daha eklendi. "Dün Gece Yar Hanesinde" ismiyle yayınlanan bu kitapta Ökten ve Sayar, insanın varoluşsal derinliklerine yönelik bir keşif sunuyor. Bize emanet edilen nimetlerin farkın varmanın önemini ve ahlaki sorumluluklara yönelik ipuçları veren bu kitap, dehşetli bir soykırım ortasında kalan Gazzelilerin direncini ve buna seyirci kalan insanlığı değerlendiriyor. "Dün Gece Yar Hanesinde" kitabından sizler için Sadettin Ökten alıntıları derledik.