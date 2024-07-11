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Sadettin Ökten'den alıntılar

Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın Gönül Sadası'ndan Akisler adlı radyo programının kitaba dönüştürülen serisine bir yenisi daha eklendi. "Dün Gece Yar Hanesinde" ismiyle yayınlanan bu kitapta Ökten ve Sayar, insanın varoluşsal derinliklerine yönelik bir keşif sunuyor. Bize emanet edilen nimetlerin farkın varmanın önemini ve ahlaki sorumluluklara yönelik ipuçları veren bu kitap, dehşetli bir soykırım ortasında kalan Gazzelilerin direncini ve buna seyirci kalan insanlığı değerlendiriyor. "Dün Gece Yar Hanesinde" kitabından sizler için Sadettin Ökten alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 12.07.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:34
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Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'dan "Dün Gece Yar Hanesinde"
Sadettin Ökten ve Kemal Sayar’dan Dün Gece Yar Hanesinde

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Küresel kapitalizm hep bedensel hazlara, var olma hazlarına hitap ediyor.

Sadettin Ökten

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Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'dan "Dün Gece Yar Hanesinde"
Sadettin Ökten ve Kemal Sayar’dan Dün Gece Yar Hanesinde

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Akıl ciddi bir güç, mühim bir araç ama hayatta sadece akılla baktığınız zaman birçok meseleyi çözemiyorsunuz.

Sadettin Ökten

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Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'dan "Dün Gece Yar Hanesinde"
Sadettin Ökten ve Kemal Sayar’dan Dün Gece Yar Hanesinde

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Akıl ciddi bir güç, mühim bir araç ama hayatta sadece akılla baktığınız zaman birçok meseleyi çözemiyorsunuz.

Sadettin Ökten

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Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'dan "Dün Gece Yar Hanesinde"
Sadettin Ökten ve Kemal Sayar’dan Dün Gece Yar Hanesinde

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Boykot tabir edilen -ki ol kelime de İngilizcedir. O kelimeyi de değiştirelim. Müstağni kalalım. Ben bir öneride bulunuyorum. Müstağni kelimesi bize mi ait, evet bize ait. İstiğna üzere olalı. Yani canımız istediği halde onu almayalım değil, canımız onu istemesin.

Sadettin Ökten

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Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'dan "Dün Gece Yar Hanesinde"
Sadettin Ökten ve Kemal Sayar’dan Dün Gece Yar Hanesinde

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İzlemek pasif bir hadisedir. Orada siz yoksunuz. Sizi yöneten bir özne var. Siz nesne mesabesindesiniz. Ben seyrederim. Seyir bana aittir.

Sadettin Ökten

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