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Oğuz Atay'ın Günlük eserinden alıntı ve sözler...

Yazdığı roman ve öyküleriyle unutulmaz iz bırakan bir isimdi Oğuz Atay. "Tutunamayanlar"ın yanı sıra çok sayıda önemli eseri edebiyatımıza kazandıran Atay, postmodernizm akımının önemli temsilcilerindendi. Usta kalemin düşüncelerine dair ayrıntılar, okur ve sanat camiası tarafından her daim merak edildi. Buna dair en önemli ipuçlarını Günlük adlı eserinde rastlıyoruz. Sizler için Oğuz Atay'ın düşünce dünyasına yolculuk edebileceğiniz alıntı ve sözleri derledik.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 18:15 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 19:46
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"Selim gibi, günlük tutmaya başlayalım bakalım. Sonumuz hayırlı değil herhalde onun gibi. Bu defteri bugün satın aldım. Artık Sevim olmadığına göre ve başka kimseyle konuşmak istemediğime göre, bu defter kaydetsin beni; dert ortağım olsun. 'Kimseye söyleyemeden, içimde kaldı, kayboldu,' dediğim düşüncelerin, duyguların aynası olsun. Kimse dinlemiyorsa beni -ya da istediğim gibi dinlemiyorsa- günlük tutmaktan başka çare kalmıyor."

I Oğuz Atay, Günlük

Oğuz Atay'ın edebiyatımıza armağan ettiği eşsiz eserler

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"Canım insanlar! Sonunda, bana, bunu da yaptınız."

I Oğuz Atay, Günlük

Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay eserleri...

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"Büyük meseleler yüzünden harcamış olsaydım hayatımı; küçük dünya meseleleri yıpratmasaydı."

I Oğuz Atay, Günlük

Oğuz Atay'ın ölümsüz eseri Tutunamayanlar'dan iç burkan 100 alıntı

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"Yalnız çalışabildiğim zamanlar ayakta durabiliyorum. Onun için güçlü olmak zorundayım. Bunu da becermek çok zor. Gerçekler henüz ağır geliyor."

I Oğuz Atay, Günlük

Tehlikeli Oyunlar kitabından derin izler bırakan 50 alıntı

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"… Neden yazdıklarımı anlamıyorlar, neden çevrede kimse yok vs. Belki de anlaşılacak, önemsenecek bir şey yazmadım, yapmadım. Sadece yazı hayatı denilen çamura bulaştım, yeni öfkeler edindim o kadar. Beni akıl yazarı bulanlar var, öyle olsaydım hep yazacak bir şeyler bulurdum. Oyunlar seyrediyorum, kitaplara göz atıyorum -bizim yazarların kitapları. Böyle şeyler yapabilirim gibi geliyor. Biraz düşün, bir konu -karakterler filan. Böylesi içimden gelmiyor. Sıradan biri olarak yazarlığı sürdürmek mümkün. İstemiyorum."

I Oğuz Atay, Günlük

Korkuyu Beklerken kitabından 20 alıntı

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