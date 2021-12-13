Oğuz Atay'ın Günlük eserinden alıntı ve sözler...

Yazdığı roman ve öyküleriyle unutulmaz iz bırakan bir isimdi Oğuz Atay. "Tutunamayanlar"ın yanı sıra çok sayıda önemli eseri edebiyatımıza kazandıran Atay, postmodernizm akımının önemli temsilcilerindendi. Usta kalemin düşüncelerine dair ayrıntılar, okur ve sanat camiası tarafından her daim merak edildi. Buna dair en önemli ipuçlarını Günlük adlı eserinde rastlıyoruz. Sizler için Oğuz Atay'ın düşünce dünyasına yolculuk edebileceğiniz alıntı ve sözleri derledik.
Giriş Tarihi: 13.12.2021
18:15
Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
19:46