Necip Fazıl Kısakürek ile Peyami Safa nasıl tanıştı?

📌 Edebiyatımızın iki önemli yazarı Necip Fazıl ve Peyami Safa, kaleme aldıkları eserler ile genç kuşakları etkiledi. Aradan yıllar geçse de etkisi geçmeyecek yapıtlara imza attılar. Aynı dönemde yaşayan bu iki isim, bir süre yakın dostluk kurdu.

📌 Necip Fazıl ile Peyami Safa'nın arkadaşlığı inişli çıkışlı olarak yıllar boyu sürdü. İkilinin tanışması ise Hasan Ali Yücel'in aracılığıyla vapur seyahati sırasında oldu. Peyami Safa ile tanışan Necip Fazıl henüz on yedi yaşındaydı.

Necip Fazıl'dan yüzleri gülümsetecek nükteler